Мнение: Артемка

Артемка

В марте я ходил вокруг одного большого города вместе с очень опасными ребятами. Парни работали в серой зоне и иногда заходили на вражескую территорию. Заехали мы в один безымянный лес и выставили наблюдателей. Уже несколько дней шел снег, и наша колея отчетливо виднелась на просеке. Каково же было наше удивление, когда через час мы увидели фигуру человека, двигавшегося в нашем направлении. Других дорог здесь не было, поэтому не оставалось сомнений в том, что он идет по нашим следам.

Парни рассредоточились, изготовили оружие и стали ждать. Силуэт все приближался, а нервы у нас напрягались все сильнее. Мужик прошел еще 50 метров и упал на колени (https://t.me/bayraktar1070/25). Когда ты оказываешься под стволами крепких мужчин, то тут лучше выполнять приказы. Солдаты натянули ему куртку на голову и отвели в лес.

Мы ожидали увидеть матерого диверсанта, но перед нами предстал деревенский мужичок с отверткой и ключами в кармане. Больше при нем ничего не было. Ни документов, ни телефона… таких обычно называют деревенскими дурачками. Полноватый с соответствующим выражением лица. Оказалось, что непрошенного гостя зовут Артем и он из любопытства хотел посмотреть на «грады», которые стоят в лесу…

Легенда была совсем неубедительной, еще больше смущало отсутствие телефона. Хотя бы старый кнопочный обязательно лежит в кармане самого бедного сельского жителя. В таких случаях есть только три варианта: первый – пристрелить и закопать (попробуй потом найди кто это сделал), второй – сдать контрразведчикам, но для этого нужно отправлять машину на базу и третий – дождаться окончания задания и отпустить бедолагу на все четыре стороны. Пока он дойдет до деревни, мы уже будем глубоко в тылу, и он не сможет нам навредить.

Командир решил не трогать бедолагу, тем более он согласился прожить с нами два дня в лесу. Все это время он сидел с завязанными глазами. Я долго разговаривал с нашим гостем и мне стало жаль этого бедолагу. Артемка оказался хозяином восьми гусей, о которых нужно заботиться. Сделать в марте это было проблематично, потому что света не было в деревне уже двадцать дней. С женщинами у пленника не складывалось, поэтому и детей у него нет. Была только мама, которая за него сильно переживает, но искать его никто не пойдет, потому что он никому не сказал о своем путешествии. Но в то же время сомнений с каждым часом становилась все больше. Слишком уж уверенно он себя вел. Голос его не дрожал, да и на все вопросы он отвечал складно.

Мы провели вместе два дня, и когда парни выполнили все свои задачи, они просто поставили Артемку на дорогу и сказали идти в деревню не оборачиваясь. Сами мы прыгнули в машины и уехали в другом направлении.

Я долго потом вспоминал этот случай и гордился тем, что наши бойцы действуют очень гуманно. Времена были непростые и сохранять человечность было поистине непросто.

Так бы я и был на сто процентов уверен в том, что солдаты поступили правильно, если бы не узнал, что примерно в этом районе следующая группа точно так же заехала в лес, а через какое-то время выехала украинская БМП и расстреляла машины пацанов. Вот и думай потом как правильно поступать в таких ситуациях…

Александр Харченко

https://t.me/bayraktar1070 – цинк

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