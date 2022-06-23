 

Как же сильно постарела Собчак – Личное мнение

23.06.2022, 23:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Собчак появилась на премьере с пока ещё мужем. Я много чего видела в жизни, много через что прошла, удивить меня сложно.


Фото: Соцсети

Однако Ксении удалось: так сильно постареть в такой короткий срок — это надо умудриться.

Больше скажу: никогда не думала, что употреблю по отношению к Собчак слово «подурнела».

Просто потому, что она родилась удивительно некрасивой и несмотря на все свои манипуляции с внешностью, ни на секунду не переставала быть дурнушкой.

Тем не менее, сейчас Ксения превзошла саму себя и — ёлы-палы! — подурнела, хотя это, казалось бы, невозможно.

Сегодня, будучи на полном фарше — мейк, причёска, каблуки, одежда, — Собчак выглядит хуже, чем когда сидела с колтунами на башке в Израиле.


Фото: Соцсети

Под густо намазанными глазами — мешки и глубокие морщины. Ткани лица опустились, птоз — жуткий. Дебелое тело с распластанными оладушками возрастных грудей жалко выглядывает из слишком открытого для его плачевного состояния платья.

Выглядит на полные 56 лет. С половиной.

Явно что-то не то с Ксенией происходит. Что? Есть версии?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.08.21 / ВКС России по просьбе запрещённой террористической группировки “Талибан” проведут антитеррористическую операцию против мятежников в Панджшерском ущелье

30.04.22 / BFM TV – оборонные компании США потеряют прибыль из-за антироссийских санкций и COVID-19

10.01.22 / Мнение: Разгадка многого, и даже Казастана

28.03.22 / Как носить жемчуг, не прибавляя себе лишних лет

13.12.21 / Отрезанный живот, четыре года без интима и роль свахи в “Давай поженимся”: что стало с Даной Борисовой

24.12.21 / Ученые: Употребление рыб жирных сортов снижает риск развития деменции

21.11.21 / Мнение: Психологика Событий. О чуде в Америке

15.03.21 / Почти слилась с толпой: Кейт Миддлтон тайно посетила массовое мероприятие в Лондоне без охраны и сопровождения

28.11.21 / Климатологи ошиблись в прогнозе о глобальной катастрофе

22.11.21 / В “Шоумаскгоон” победила Диана Анкудинова: 18-летняя певица посетовала на свою невостребованность на современной эстраде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика