Как же сильно постарела Собчак – Личное мнение

Собчак появилась на премьере с пока ещё мужем. Я много чего видела в жизни, много через что прошла, удивить меня сложно.



Фото: Соцсети

Однако Ксении удалось: так сильно постареть в такой короткий срок — это надо умудриться.

Больше скажу: никогда не думала, что употреблю по отношению к Собчак слово «подурнела».

Просто потому, что она родилась удивительно некрасивой и несмотря на все свои манипуляции с внешностью, ни на секунду не переставала быть дурнушкой.

Тем не менее, сейчас Ксения превзошла саму себя и — ёлы-палы! — подурнела, хотя это, казалось бы, невозможно.

Сегодня, будучи на полном фарше — мейк, причёска, каблуки, одежда, — Собчак выглядит хуже, чем когда сидела с колтунами на башке в Израиле.



Фото: Соцсети

Под густо намазанными глазами — мешки и глубокие морщины. Ткани лица опустились, птоз — жуткий. Дебелое тело с распластанными оладушками возрастных грудей жалко выглядывает из слишком открытого для его плачевного состояния платья.

Выглядит на полные 56 лет. С половиной.

Явно что-то не то с Ксенией происходит. Что? Есть версии?

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