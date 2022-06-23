Как не испортить весь образ и научиться подбирать летнюю обувь к таким модным широким брюкам: стильные фишки

Узкие брюки сейчас не так актуальны, как некоторое время тому назад. Сегодня в тренде широкие модели, которые более удобны, особенно в летнюю пору.

Широкие брюки могут иметь разную ширину штанин. Также они могут быть короткими, до щиколоток или мешковатыми. Модели до щиколотки или укороченные дают гораздо больше возможностей для выбора обуви. Кроме того, они позволяют ее продемонстрировать.

Модные широкие брюки могут быть выполнены из разных тканей, представлены во всевозможных цветах и рассчитаны на любые случаи. Особенно популярны модели с высокой талией и широкими штанинами, но можно выбрать и средние размеры.

Чтобы не испортить образ, нужно научиться правильно подбирать обувь к широким штанинам.

Обувь на платформе

Это отличный вариант для широких брюк, особенно для более длинных и свободных моделей. Независимо от того, какой длины широкие штаны, короткие или до щиколотки, подойдет любая обувь на платформе – ботинки, сандалии, теннисные туфли.

Летом повседневные широкие льняные брюки будут великолепно смотреться со спортивными сандалиями на платформе или шлепанцами. Идеальная одежда для прогулок.

Атласные или бархатные сандалии на платформе отлично подходят для более торжественных случаев. Украшения со стразами добавят элегантности широким брюкам.

Массивные кроссовки

Массивные кроссовки отлично смотрятся с широкими брюками. К ним относятся в том числе модели в стиле ретро на массивной подошве.

В моду вновь возвращается более тяжелая обувь с широкими штанами. Современные кроссовки без шнурков на массивной подошве подходят к ним идеально. Сочетать их можно с укороченными или прямыми широкими брюками, чтобы создать непринужденный образ. Можно добавить к образу простую футболку, куртку-бомбер и солнцезащитные очки-авиаторы, чтобы получился современный ансамбль.

Можно попробовать надеть пару массивных кроссовок с черными широкими брюками с высокой талией, добавить серую футболку, большой клетчатый блейзер и серьги-кольца. Получится невероятно стильный образ.

Преимущество массивных кроссовок заключается в том, что их можно носить круглый год. В любую погоду это отличный вариант для мешковатых брюк.

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Белые классические кеды

Белые кеды и кроссовки подходят ко всему, поэтому их смело можно сочетать с широкими брюками.

Повседневные белые модели можно носить с рокерской футболкой и черными широкими брюками, чтобы получился непринужденный образ на каждый день.

Также белые кеды отлично смотрятся с комбинезоном.

Босоножки на каблуке

Простые босоножки на высоком каблуке лучше всего сочетаются с шортами или широкими брюками. Не стоит носить их с длинными моделями, так как можно наступить каблуками на штанины.

Туфли на невысоком каблуке — отличный вариант, который можно носить весной и летом с широкими брюками и модной блузкой, создавая очень стильный образ. Это отличный лук для встречи с друзьями за чашечкой кофе.

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Широкие брюки с босоножками на каблуке металлик – отличный выбор для вечеринки или романтического свидания.

Обувь на плоской подошве

К широким брюкам хорошо подходят шлепанцы на плоской подошве.

Когда задумываешься о том, какие туфли на плоской подошве надеть к широким брюкам летом, первое, что приходит на ум – это простые кожаные шлепанцы. Они прекрасно сочетается с мешковатыми брюками всех видов, особенно если последние немного волочатся по полу — сегодня это модный способ носить широкие штаны.

Шлепанцы – отличная обувь для теплого времени года. Они снабжены одним, двумя или ремешками крест-накрест, поэтому их легко надевать. Босоножки на плоской подошве также отлично смотрятся с широкими брюками.

Босоножки на каблуке с ремешком

Сандалии с ремешками лучше всего носить с брюками до щиколотки или широкими шортами, чтобы было видно ремешки, если они перекрещиваются над лодыжками.

В будние дни можно надеть широкие брюки до щиколотки с блейзером, майкой и минималистичными черными сандалиями с ремешками.

Для встречи с друзьями после работы подойдут широкие шорты с высокой талией, заправленная блузка из струящейся ткани и босоножки на шпильках с ремешками.