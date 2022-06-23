 

Ученые рассказали, как избавиться от психических расстройств.

23.06.2022, 23:00, Разное
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Мы должны не только рассматривать такие симптомы, как усталость и тревога, как признаки расстройства, но и делать их частью более широкой картины, сети. Таким образом, мы можем обнаружить, как эти симптомы взаимосвязаны и поддерживают проблемы с психическим здоровьем. Вместе со своей командой Денни Борсбум разработал методы, необходимые для создания сети. Исследование опубликовано на MedicalXpress.

«Традиционная психология рассматривает проблемы, возникающие при психических расстройствах, исключительно как « симптомы », как знак того, что что-то происходит. Например, если кто-то плохо спит, не может должным образом сосредоточиться или не имеет чувства собственного достоинства, это все симптомы потенциальной депрессии», — говорит Денни Борсбум, профессор Валидности эмпирических исследований в психологии. «При сетевом методе мы подходим к проблемам психического здоровья по-другому. Рассматриваем не столько симптомы, сколько признаки лежащего в их основе расстройства, вызывающего все эти симптомы, но как часть более крупной системы, сети элементов, которые воздействуют на психику друг друга”.

По словам Борсбума, это создает порочный круг, в котором эти проблемы постоянно влияют друг на друга. «Симптомы порождают друг друга и в результате движутся вверх и вниз вместе, как стая птиц. Мы называем группы симптомов, оказывающих особенно сильное влияние друг на друга, расстройством — депрессией, для пример.”

Чтобы понять, какие элементы в сети связаны друг с другом, и каким образом, вам нужны модели. Их чрезвычайно сложно производить, но именно над этим Борсбум и его команда работали благодаря гранту Европейской исследовательской комиссии.



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