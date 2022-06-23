 

Завод «Азот» в Северодонецке покинули несколько мирных жителей

23.06.2022, 22:25, Новости дня
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С химического завода «Азот» в Северодонецке, заблокированного боевиками украинского националистического батальона «Айдар», вышли несколько мирных жителей, сообщил источник, близкий к Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

«Сегодня вечером визуально наблюдали, как несколько мирных жителей вышли с территории «Азота», – передает его слова ТАСС.

Ранее источник, близкий к Народной милиции ЛНР, сообщил, что боевики украинского националистического батальона «Айдар», занявшие химпредприятие «Азот» в Северодонецке, готовы прекратить сопротивление и сдаться.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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