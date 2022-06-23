Завод «Азот» в Северодонецке покинули несколько мирных жителей
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С химического завода «Азот» в Северодонецке, заблокированного боевиками украинского националистического батальона «Айдар», вышли несколько мирных жителей, сообщил источник, близкий к Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).
«Сегодня вечером визуально наблюдали, как несколько мирных жителей вышли с территории «Азота», – передает его слова ТАСС.
Ранее источник, близкий к Народной милиции ЛНР, сообщил, что боевики украинского националистического батальона «Айдар», занявшие химпредприятие «Азот» в Северодонецке, готовы прекратить сопротивление и сдаться.
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