 

В ЕК назвали условие продвижения Украины на пути в Евросоюз

23.06.2022, 22:25, Новости дня
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Украина, а также Молдавия и Грузия, должны проводить важные реформы и выполнять «домашнюю работу», чтобы продвинуться дальше по пути вступления в Евросоюз, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Это историческое решение дает всем трем странам европейскую перспективу. Это момент глубокого удовлетворения. Не может быть большего символа надежды для народов Украины, Молдавии и Грузии в эти беспокойные времена. Конечно, теперь их правительствам предстоит сделать большую домашнюю работу, чтобы продвинуться дальше по этому пути, но я уверена, что они будут работать настолько быстро, насколько возможно, и настолько активно, насколько возможно, чтобы реализовать необходимые реформы», – передает ее слова ТАСС.

В четверг глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны – кандидата на вступление в состав сообщества.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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