Французская, угловая, круглая: какая челка может оживить прическу и что учитывать при ее выборе

Челка в прическе может быть косой, прямой, длинной, короткой, асимметричной. В моде в этом сезоне много вариантов. Но подбирать способ стрижки волос впереди нужно в соответствии с типом своего лица и видом самой прически. Правильно выбрав способ стрижки челки, можно омолодить лицо, сделать его более гармоничным, скрыть морщины и пр. Помочь в этом могут рекомендации профессионалов.

Какая челка к какому лицу подходит?

Визажист Свен Хентшель считает, что:

овальному удлиненному лицу больше подходит прямая челка до уровня бровей — такой вариант смотрится нежно и одновременно непринужденно; с лицом «сердечком» хорошо сочетается короткая посередине и плавно сужающаяся по бокам челка; круглому лицу больше подойдет косая челка — она сделает образ более гармоничным; девушкам с длинным лицом лучше выбирать закругленную длинную челку; к треугольному лицу лучше всего подойдет прямая челка длиной чуть выше бровей.

Какие бывают челки: прямой вариант

Отличительной чертой прямой челки является ровная линия среза волос внизу. Такую челку стригли словно с использованием линейки. Лучше всего прямая челка смотрится с прической каре средней длины или короткой.

Угловая косая челка

Такая челка с одной стороны имеет большую длину, чем с другой. Считается, что этот вариант отлично подходит к любой короткой стрижке. Косая челка будет отлично смотреться с волосами, убранными назад или уложенными с помощью волнистого утюжка.

Круглая челка

Такая челка в центре имеет небольшую длину. По направлению к бокам длина волос в ней плавно увеличивается. Считается, что такая челка идеально сочетается с прической боб и другими подобными стрижками на волосы средней длины.

Французская челка

Эта классическая челка всего выглядит очаровательно и шикарно. Французская челка слоиста и слегка хаотична. Укладывать ее можно как прямо, так и разделив на две части по бокам. Это вариант просто великолепно смотрится с длинными волосами, в том числе и собранными сзади в хвост или пучок.

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Челка микро

Ультракороткая челка в этом сезоне смотрится не только очень экстравагантно и оригинально, но и модно. Подойдет такая челка, конечно, к короткой же стрижке.

Длинная челка

Челки длиной значительно ниже бровей могут смотреться очень красиво. Но обычно этот вариант является достаточно раздражающим. Ведь уложить такую челку так, чтобы она не лезла в глаза, сложно. Оставлять свободной длинную челку стоит только с праздничными прическами и укладками. В остальных случаях ее лучше закреплять заколками или невидимками.

Рваная челка

Рваная челка — стильный вариант, не сдающий своих позиций вот уже много лет. Смотреться такая челка гармонично будет практически с любой прической. Подойдет рваная челка и к длинным, и к коротким волосам, и к волосам средней длины.

Стоит ли делать челку: преимущества и недостатки

У причесок с челкой имеются как свои достоинства, так и недостатки. К плюсам можно отнести:

возможность скрыть первые морщины; омолаживающий эффект; изменение прически без кардинальной смены длины волос; большое количество возможных вариантов.

Основным недостатком челки может считаться необходимость дополнительного ухода за ней. Челки быстро отрастают, поэтому их обладательницам приходится часто посещать парикмахера для коррекции прически.