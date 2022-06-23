Скандалы: «Волгомосту» готовят мировую

За экс-саратовскую компанию, задолжавшую больше 20 млрд, готов поручиться московский «Русминерал»

Собрание кредиторов некогда крупнейшего саратовского предприятия АО «Волгомост», на котором банкам и компаниям должны представить мировое соглашение, перенесено на неопределенный срок. Причина – болезнь временного управляющего Евгения Слушкина, который должен был отчитаться перед кредиторами.

Помимо отчета временного управляющего, кредиторы должны были рассмотреть вариант мирового соглашения, а в случае отказа от него выбрать следующую за наблюдением процедуру банкротства. Также собрание должно было определиться с кандидатурой арбитражного управляющего или СРО, из числа членов которой должен быть утвержден арбитражный управляющий АО «Волгомост».

Но все эти важнейшие вопросы перенесены на неопределенный срок. Между тем стал известен поручитель перед кредиторами по мировому соглашению – это ООО ГК «Русминерал», зарегистрированное по соседству с юридическим адресом «Волгомоста» в Москве. Учредителем и директором является Данилова Ольга Раестовна, основной вид деятельности «Русминерала» — торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями, еще 32 видами деятельности группа занимается дополнительно.

ГК зарегистрирована в 2016 году, официально здесь трудится 10 человек, она имеет статус микропредприятия. При этом микропредприятие имеет смелое намерение стать поручителем по мировому соглашению, хотя требования кредиторов к АО «Волгомост» давно перевалили за отметку в 20 миллиардов рублей.

Связи Ольги Даниловой и возглавляемых ею компаний предсказуемо приводят к публике, в руки которой «Волгомост» попал после того как офшоры, за которыми стоял Аркадий Ротенберг, вышли из числа акционеров мостостроителя.

С «королем госзаказа» связана самая яркая эпоха в жизни «Волгомоста», а началась она со сменой собственника в 2011 году, когда на место промышленной самарской группы СОК пришло пять кипрских фирм. Хотя Аркадий Ротенберг отрицал какие-либо отношения с «Волгомостом», благодаря панамскому досье стало известно, что за кипрскими фирмами скрывались структуры с Британских Виргинских островов, где конечным собственником был Андрей Бугаев, крупнейший совладелец «Трансстроя». В прессе Бугаева называли фронтменом, оформившим собственность на себя, тогда как реальными бенефициарами считались Ротенберги — Аркадий и его сын Игорь.

После выхода кипрских фирм из числа учредителей бизнес быстро пришел в упадок. В 2014 году место киприотов заняли небольшие компании из Подмосковья — ОАО «Дмитровский автодор», ТД «Автотрансстрой», производственное предприятие «Устой», «Клинское дорожное ремонтно-строительное управление» и «Подрезково технопарк». А своим бенефициаром «Волгомост» официально объявил Туфана Садыгова, бизнесмена средней руки из сфер столичного ЖКХ.

При новых собственниках холдинг, в котором числилось 8 мостоотрядов в Саратове, Самаре, Оренбурге, Астрахани, Волгограде, Пензе, Казани и Московской области, начал стремительно терять заказы и репутацию. Несчастья, иски и скандалы сыпались один за другим. В 2015 году саратовский арбитраж начал дело о банкротстве ОАО «Волгомост», в 2016 было введено наблюдение.

В том же 2016 году главк перерегистрировался в Москве, стал АО и максимально закрыл информацию о себе, но следы деятельности топ-менеджеров и владельцев всплывали в самых разных местах. Так, в кресле президента АО «Сибмост» в 2017 году меньше месяца находился бывший гендиректор «Волгомоста» Алим Примкулов.

В совсем уж далекой Бурятии объявился Туфан Садыгов, и руководство республики даже согласовало с ним в 2017 году дорожную карту по выводу из кризиса крупнейшего промышленного предприятия ЗАО «Улан-Удэстальмост». Оказывается, «Волгомост» приобрел бурятского гиганта, обремененного 2-миллиардным долгом, а спасти его предполагалось через ликвидацию ЗАО с образованием одноименного ООО, на которое должны были перевести всех работников.

Видимо, ООО «У-УСМ» (Улан-Удэстальмост) это и есть спасенный мостостроитель. Компания создана в 2017 году, в ней официально трудится 365 человек, выручка за 2021 год составила 1,3 млрд рублей, чистая прибыль — 231 тыс. рублей. Учредителем с момента основания является уже известная нам Ольга Данилова. Она же – директор и владелец одноименного ООО торгового профиля, владеет она и ООО «Аграяшский порфиритовый карьер» в Челябинской области с выручкой в прошлом году в сумме 444 млн рублей.

Эта же бизнесвумен выступает руководителем либо учредителем еще пяти компаний, из которых самая успешная – ООО «Карьероуправление-1»-Мосавтодор», с выручкой в размере 607 млн рублей в 2021 году. Но наилучший финансовый результат у ООО ГК «Русминерал», эта компания в 2021 году заработала 2,6 млрд руб, чистая прибыль составила 23 миллиона рублей.

Но произведут ли эти результаты впечатление на кредиторов – большой вопрос. Банки, среди которых ВТБ, Сбербанк и другие крупные финансисты, добиваются введения конкурсного производства в АО «Волгомост» с 2017 года. Пятилетка борьбы банкиров может наконец-то увенчаться успехом.

Другой вопрос, насколько им удастся компенсировать многомиллиардные потери от вложений в мостостроительный холдинг. На корпоративном сайте строителя мостов невозможно получить актуальную информацию ни о финансовом состоянии холдинга, ни о портфеле заказов. Гендиректором сайт указывает Игоря Вашунина, давно покинувшего этот пост, среди строящихся объектов все еще упоминается I очередь саратовского аэропорта «Центральный» (аэропорт в Сабуровке), где контракт был расторгнут еще в середине прошлого десятилетия. В то же время сайт информирует о регулярно проводимых собраниях акционеров. Самое последнее запланировано на 30 июня. Оно должно состояться в Саратове на территории главка.

Справка «БВ». По данным картотеки арбитражного суда, ООО Группа компаний «Русминерал» подавала в начале июня ходатайство о вступлении в дело о банкротстве в качестве третьего лица. Также «Русминерал» подавал ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве заинтересованного лица (инвестора). Однако оба ходатайства областной арбитраж отклонил 14 июня.

Оригинал материала: “Бизнес Вектор”