 

Стало известно, почему зевота настолько заразительна

23.06.2022, 21:35, Разное
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Исследования, проведенные ранее, помогли ученым проанализировать смысл зевоты на физиологическом уровне. Однако они до недавнего времени не понимали, почему она столь заразна среди социальных животных, включая людей.

Ответить на вопрос попытались сотрудники Государственного университета Нью-Йоркского политехнического института. Они выполнили исследование предыдущих работ на эту тему, а затем создали модель. Оказалось, что зевота может служить для синхронизации поведения и коллективной бдительности среди животных.

Чаще всего зевота возникает при переходе от состояния активности к иному состоянию, а глубокий вдох помогает мозгу переключиться и встряхнуться.



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