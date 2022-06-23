Экологи России доставили гуманитарную помощь в ЛНР

Портативные газоанализаторы, которые позволят контролировать загрязнение воздуха в городах, компьютерную технику, квадроцикл и другое оборудование передали российские экологи своим коллегам в Луганске.

«С нашими гостями, которых мы ждали, мы уже давно взаимодействуем, вместе проводим акции, и большое спасибо, что вы на нас обратили внимание. Сегодня они прибыли к нам с важной и серьезной миссией, нам это приятно, мы понимаем, насколько мы нужны. Мы одна страна и думаем так же, и на том же языке говорим, и думаем на этом языке, и дела у нас общие, и приоритеты общие, и история у нас общая», – сказал министр природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР Юрий Дегтярев, его слова приводятся на сайте министерства.

В свою очередь генеральный директор АНО по развитию экологических, социальных и патриотических проектов «Сад Памяти», член Общественного совета при Минприроды РФ Ольга Степченко отметила, что «абсолютно каждый человек мечтал бы сюда приехать и ребята (АНО «Сад памяти») посылали вам огромный привет и пожелание того что мы действительно готовы вам помогать».

«Мы в РФ занимаемся лесовосстановлением для изменения городов, мы организуем ежегодно две масштабные акции: это акция «Сад памяти» весной и осенью это акция «Сохраним лес». В год мы высаживаем более 100 млн. деревьев силами волонтеров, неравнодушных граждан. И, в общем-то, в РФ уже практически нет семей, которые не знали бы наши акции», – рассказала она.

Степченко также поблагодарила за то, что в этом году ЛНР присоединилась к акции «Сад памяти».

Первый заместитель председателя центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов рассказал, что «начиная с сегодняшнего дня, наши задачи это восстановить систему экологического мониторинга на территориях включая Луганск и Донецк. Наша задача обеспечить благополучие жителей и природных экосистем в этом регионе».

Кроме того, Дегтярев и Степченко в рамках рабочей встречи подписали соглашение о сотрудничестве.

Основные цели сотрудничества – это совместная организация мероприятий в сфере экологии, защиты окружающей среды, развития молодежи, образования и науки; содействие развития бережного отношения общества к окружающей среде; развитие благотворительной деятельности, добровольчества (волонтерства); совместная работа и реализация иных мероприятий по работе с молодежью.

Напомним, что в честь 77-летия Победы в освобожденной Станице Луганской появился Сад памяти. У стадиона «Нива» высадили 77 саженцев сосны, рябины и березы.

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