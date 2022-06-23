 

Джонсон заявил о готовности помочь в страховании украинских судов с зерном

23.06.2022, 20:00, Новости дня
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Великобритания готова оказать помощь не только в разминировании подходов к украинским портам, но и в вопросе страхования судов, которые будут выходить из них, сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью агентству Reuters.

«Что Великобритания, вероятно, должна предложить в первую очередь, так это экспертизу относительно морского страхования и передвижения товаров через оспариваемые районы моря», – цитирует ТАСС Джонсона.

На вопрос о готовности Лондона помочь властям в Киеве при разминировании подходов к украинским портам Джонсон ответил утвердительно.

«Я не хочу уходить в технические или военные детали, но вы можете видеть по тому, что мы уже сделали в плане поставок оборудования украинцам для самозащиты, что мы ведем с ними переговоры на техническом уровне, чтобы помочь разминировать Одессу», – отметил премьер.

Глава британского правительства выразил надежду на то, что при посредничестве Турции Россия, Украина и ООН смогут согласовать безопасный морской коридор для вывоза украинского зерна.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия дала гарантии безопасного прохода судов для экспорта украинского зерна.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рекомендовал обращаться в Минобороны с вопросом о деталях состоявшихся переговоров делегаций оборонных ведомств РФ и Турции по вывозу украинского зерна.

Напомним, вывоз зерна с Украины оказался заблокирован из-за продолжающегося конфликта. Всего разными сторонами было предложено семь путей вывоза зерновых с Украины: через порты Бердянск и Мариуполь, через Одессу, по железным дорогам через Румынию, Венгрию и Польшу, а также в Литву через Белоруссию или Польшу. Но окончательного решения, как вывезти, по разным оценкам, от 20 до 25 млн тонн пшеницы, до сих пор не принято.

Президент РФ Владимир Путин называл шесть вариантов вывоза зерна с территории Украины. При этом самым простым путем решения проблемы он назвал вывоз зерна через Белоруссию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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