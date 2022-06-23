 

В МИДе Литвы заявили об ответственности ЕС за блокаду Калининграда

23.06.2022, 20:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Европейская комиссия могла бы изменить решение об ограничении калининградского транзита, это в ее силах, сообщил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Европейская комиссия имеет право интерпретировать санкции. Они сделали это для нас, до этой поры мы следовали интерпретации трех директоратов ЕК», – сказал Ландсбергис местным СМИ, передает Baltnews.

При этом он отметил, что не может сказать, изменит ли комиссия свое толкование. Он также подчеркнул, что Литва опирается на юридические аргументы, и что консультации проводились постоянно.

Напомним, Литва уведомила власти Калининградской области о том, что с 18 июня прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов РФ в область. Во вторник, 21 июня, стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области, санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.

Также Боррель заявлял, что Евросоюз не намерен блокировать сообщение между Калининградом и Россией, речь идет о мерах по предотвращению возможного обхода санкций.

В МИД РФ и Кремле заявляли, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер.

В свою очередь губернатор Антон Алиханов отметил, что предложения по ответным мерам Литве, которые разрабатывают власти Калининградской области, должны быть направлены на то, чтобы перенаправить экономический поток Прибалтики в Россию.

В Литве и ЕС при этом уверяют, что страна не вводила никаких односторонних или дополнительных ограничений, а только «последовательно применяет санкции ЕС».

Газета ВЗГЛЯД писала, чем грозит Калининграду полная сухопутная блокада и как может ответить Россия.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04.22 / Путин подписал закон о привлечении граждан Белоруссии к строительству космодрома Восточный

20.02.22 / Генсек ОДКБ назвал условия отправки миротворцев в Донбасс

03.02.22 / На ВДНХ в Киеве начали сносить павильон, где проводили барахолку “Кураж”. Там построят президентский университет

30.03.21 / Песков оценил возможность полного запрета иностранных интернет-платформ в России

26.11.21 / Британский парламент запрещает неуникальные пароли для интернета вещей

13.08.21 / ФК «Сочи» вылетел из Лиги конференций УЕФА

25.11.20 / Члены команды Байдена опасаются, что ключевые должности в администрации президента займут чиновники времен Обамы – СМИ

22.01.21 / Директор “Левада-центра” сомневается, что по призыву Навального на акции протеста выйдет много россиян

09.12.20 / ЕС усовершенствует Визовую информационную систему

15.03.21 / Участник “Минской лыжни” падал, чтобы не обогнать Лукашенко. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика