 

Боинг MH17 в июле 2014 года был сбит российской ракетой «Бук»

23.06.2022, 20:57, Новости дня
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Боинг MH17 в июле 2014 года был сбит над Донбассом российской ракетой «Бук».

Такое утверждение содержится в резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) «Обеспечение ответственности за сбитый рейс МН17», принятой 23 июня в Страсбурге.

После предоставления властями Украины и Нидерландов фактов о катастрофе докладчику ПАСЕ, ассамблея решила считать эту версию «самой убедительной». Также в ПАСЕ заявили, что потрясены «дезинформацией», распространяемой российскими властями.

«Вместо того, чтобы предоставить компетентным следственным органам достоверную информацию, российские власти распространяли дезинформацию, в том числе последовательные противоречивые версии событий, призванные создать путаницу. Как показывают разведывательные данные из открытых источников, опубликованные в многочисленных отчетах, российские власти дошли до того, что представили сфальсифицированные данные радаров, спутников и другие данные, чтобы скрыть правду».

Ассамблея призвала Россию к сотрудничеству, в том числе предоставить для расследования надлежащие спутниковые и радиолокационные данные о крушении, а также официально извиниться перед родственниками жертв MH17 за «боль и страдания, причиненные ранее дезинформацией».

Также в докладе были «полностью опровергнуты» версии, согласно которым Боинг был сбит украинским истребителем Су-25 или МиГ-29, или что ракета «Бук» была выпущена с подконтрольной Украине территории.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли. Совместное расследование Bellingcat* и The Insider* позволило установить ключевых подозреваемых по этому делу с позывными «Орион» и «Дельфин». «Дельфином» оказался генерал-полковник Николай Федорович Ткачев, главный инспектор Центрального военного округа России.

«Орион» же — действующий генерал ГРУ Олег Владимирович Иванников, также известный как бывший министр обороны Южной Осетии Андрей Лаптев. Он руководил действиями российских войск на территории Украины и среди прочего командовал ЧВК Вагнера.

* Признаны в России иностранными агентами (и вообще враги)



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