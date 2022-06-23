Шахматные щетинки для миндалевидных, прямая кисть для больших: как подобрать тушь в соответствии с формой глаз

Тушь для ресниц является основным продуктом в любой косметичке. Хотите вы добиться более естественного взгляда или стремитесь к тотальному гламуру, тушь для ресниц поможет добиться желаемого результата. Самой сложной частью может оказаться поиск туши, которая подойдет вам лучше остальных. Самое малое при этом – нанести тушь правильно и распределить средство по всей длине.

Перед покупкой следует обратить внимание на форму щеточки. Если у вас короткие ресницы, вам следует выбирать варианты для удаления, а вот для прямых ресниц подойдут кисти, которые способны дать эффект завивки.

Основываясь на форме щеточки, можно определить, подойдет ли она для ваших ресниц. Например, тонкая щеточка подойдет для прямых ресниц, так как такая форма позволяет прокрасить каждую ресничку. Для тонких и коротких ресниц лучше всего подойдут спиралевидные палочки, которые позволяют добиться объема. Помимо этого важно обращать внимание на форму глаз для получения лучшего результата.

Кисточка для круглых глаз

Круглые глаза имеют особую форму, для ресниц которых подходит тройная кисточка. Аппликатор должен иметь возвышения для придания формы и удлинения. Кроме того, хорошо, если в составе будет древесный уголь и сапфировая пыль, которые делают ресницы более густыми.

Если вы ищете водостойкую версию, лучше всего предпочесть ту, что имеет эффект утолщения. В этом случае кисть должна быть изогнутой. Что касается нанесения туши, лучше всего делать это в районе внешнего уголка, чтобы получить более открытый взгляд. Для более выразительного взгляда следует нанести тонкую подводку несколько выше ресниц и дополнить мейкап светлыми тенями с блеском.

Кисточка для нависшего века

Если вы обладательница нависшего века, нужно постараться максимально раскрыть глаза с помощью макияжа. Для этого подойдет тушь с подкручивающей кисточкой. Она может быть изогнута по принципу дуги.

Для ресниц таких глаз подходит еще и тушь с водостойкой формулой. Это позволит добиться еще и желаемого объема. При нависшем веке бывает довольно сложно получить эффект дымчатого макияжа. Но создать желаемый образ все же можно, подведя только верхние веки и используя более светлые тени.

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Тушь для миндалевидных глаз

Миндалевидные глаза имеют форму, которая к внешнему уголку поднимается наверх. В данном случае дымчатый макияж – отличный вариант. Для таких глаз подойдет кисточка с удлиняющим эффектом и резиновой основой, при этом щетинки должны быть расположены в шахматном порядке.

Если ресницы ровные и прямые, перед их окрашиванием следует использовать щипцы для завивки. Обладательнице миндалевидных глаз может быть сложно дотянуться до ресниц внешних уголков, поэтому можно дополнительно использовать щеточку с заостренным концом.

Тушь для глаз с опущенными уголками

Подтянутого взгляда удастся добиться, если использовать кисточку с подкручивающим эффектом. Обращайте внимание на изогнутые кисти, которые позволяют зрительно приоткрыть взгляд.

Монолитное веко

Если у вас монолитное веко, которое не имеет складок, то, скорее всего, короткие ресницы. Их можно сделать визуально более пышными и длинными с помощью водостойкой туши с густой кремообразной формулой. Для таких глаз лучше всего выбирать классическую кисть, с помощью которой можно будет прокрасить ресницы у самого основания.

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Тушь для маленьких глаз

Для обладательниц маленьких глаз с короткими ресницами подходят водостойкие туши с кистями, у которых на разных сторонах щетинки определенной длины. Лучше всего выбирать кисточки с пластиковыми ворсинками, которые располагаются максимально близко друг к другу.

Тушь для больших глаз

Большим глазам не нужно много, чтобы подчеркнуть их красоту. Если у вас большие глаза, следует использовать прямую щеточку со спиральными щетинками. Тушь можно нанести в два слоя, распределив средство на последнем этапе по нижним ресницам.

Большую драматичность макияжу придадут темные тени, с помощью которых можно создать как вечерний, так и легкий дневной макияж, нанося средство в небольшом объеме, а после растушевывая. Для больших глаз хорошо подходят прямые кисти. Но если есть желание усилить эффектность глаз, можно выбрать изогнутую кисть, которая позволит немного удлинить глаза и подчеркнуть их выразительность.