Скандалы: Сам себе доктор

Более 60% россиян занимаются самолечением с помощью интернета

В России 62,8% граждан из-за нехватки времени и боязни посещать медицинские учреждения занимаются самолечением, используя информацию из интернета. Об этом говорят результаты исследования, проведенного специалистами компаний «АльфаСтрахование» и «Инвитро». Александр Ляпунов, руководитель департамента андеррайтинга и методологии ДМС компании «АльфаСтрахование» заявил РИА Новости, что обращение к интернет-ресурсам или телемедицине может быть оправдано только в том случае, когда человек сталкивается с симптомами не впервые и может распознать их самостоятельно.

Результаты проведенного опроса среди россиян показали, что многие не хотят обращаться к врачам по четырем причинам. 53,5%, не хватает времени на посещение врача, а 27,7% — не доверяют медикам. 14,5% респондентов полагают, что нет смысла обращаться за помощью при легком недомогании, а еще 4,2% и вовсе боятся врачей.

Социологи установили, что, если симптомы у больного не проходят в течении недели, 46,6% граждан вызывают врача.

Как выяснилось, треть жителей России, чувствуя, что заболели, все равно ждут до последнего и обращаются в медучреждение только в крайнем случае.

Исследование показало, что при выборе медицинского учреждения 33,7% предпочитают попасть на прием в платную клинику, и только 27,8% обращаются за помощью в государственные поликлиники.

В результате опроса также выяснилось, что 2,4% россиян предпочитают нетрадиционную медицину.

В совместном исследовании «АльфаСтрахование» и «Инвитро», отмечает РИА Новости, приняли участие более 1000 респондентов из всех федеральных округов России с населением свыше 100 тысяч человек, в возрасте от 18 и старше.

Оригинал материала: “Новые Известия”