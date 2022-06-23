Банька для Си Цзиньпина. Что это было?

В 2018 году президент Путин объявил, что подарил китайскому лидеру русскую баню. Он солгал. Постройку бани для Си Цзиньпина организовала и оплатила компания, которая финансирует ЧВК Вагнера и связана с «кремлевским поваром» Пригожиным.

О президентском подарке информировало (а как оказалось, дезинформировало) агентство «РИА Новости» 8 июня 2018 года: во время визита в Пекин Владимир Путин подарил Си Цзиньпину настоящую русскую баню. Из трехсотлетних алтайских кедров. Точнее, не подарил, а только показал образец древесины и альбом с картинками, но обещал подарить.

«Я должен серьезно подумать, где ставить. Это просто уникальный дом. Спасибо большое», — поблагодарил президента председатель.

Центр «Досье» смог получить документы, доказывающие, что баня из вековых кедров была заказана, привезена в Пекин и собрана на деньги компании «Евро Полис» из империи приближенного к Путину олигарха Евгения Пригожина. Компании, которая используется как легальная ширма для ЧВК Вагнера в Сирии.

Ранее Владимир Путин утверждал, что Пригожин не числится в списке его друзей (в интервью NBC) и что к деятельности господина Пригожина российское государство не имеет отношения (в интервью австрийскому каналу ORF).

Интервью ORF было опубликовано 5 июня 2018 года. Через три дня Путин пообещает Си Цзиньпину подарить баню, еще через пять дней подконтрольная Пригожину компания наемников закажет и оплатит эту баню, а затем подарит ее Си Цзиньпину, причем от своего имени.

Вот как мы об этом узнали.

Для начала мы нашли, кто изготовил президентскую баню. Вот она — образец на сайте ООО «Рубкон» в городе Гдове Псковской области. Судя по картинкам, которые Путин показывал Си Цзиньпину, тот самый проект, называется «Три венца». Действительно, хватает трех венцов, они сложены из огромных фактурных бревен.

Образец бани. Источник: «Рубкон»

Изготовитель не делает тайны из почетного заказа и с гордостью о нем рассказывает на своем сайте:

«В июне 2018 года, нашей компании посчастливилось получить заказ на строительство бани главе Китая Си Цзиньпину, подаренной президентом России Владимиром Путиным. Для реализации был выбран наш проект “Три венца”, дизайном интерьера и экстерьера, а также подбором материалов занималась наша компания. Для строительства отбирались самые уникальные бревна алтайского кедра диаметром до 120 см. Задача осложнялась тем, что весь комплект материалов, “до гвоздя”, доставлялся из России одним отправлением, права на ошибку у нас не было, что-либо довезти было невозможно. Несмотря на все сложности, в июне 2019 года мы с успехом завершили этот интересный проект».

Судя по тексту на сайте «Рубкона», сам Путин лично подарил баню Си Цзиньпину. Мы докажем, что это не так.

Полученные Центром «Досье» документы говорят о том, что договор о строительстве «президентской» бани — договор строительного подряда за № 115 — заключен 13 июня 2018 года между ООО «Рубкон» и ООО «Петербургская гарантия». Договор подписали формальный владелец и гендиректор «Петербургской гарантии» (на июнь 2018 года) Елена Садкова и гендиректор «Рубкона» Дмитрий Сафонов. Вряд ли Си Цзиньпин знает об их существовании. «Бизнесвумен» Садкова не известна не только в Китае — о ее предпринимательских талантах никто не слышал ни в России, ни даже в Петербурге (в телефонном разговоре с «Досье» Елена Садкова отказалась обсуждать свою деятельность в «Петербургской гарантии» и «баню Си Цзиньпина»).

Сомнений в том, что это та самая баня, нет: в технических условиях, приложенных к договору, подробно описан сруб, который Путин показывал на картинках Си Цзиньпину, он же — на фото из портфолио «Рубкона».

Может быть, «Петербургская гарантия» — всего лишь посредник, которому Владимир Путин поручил часть важной задачи по изготовлению подарка для своего друга Си Цзиньпина?

Нет, судя по оказавшимся в нашем распоряжении документам, это не так. Договор дарения в адрес МИД Китайской Народной Республики (КНР) был составлен тоже от имени «Петербургской гарантии». В компании ко времени подписания договора о дарении в ноябре 2018 года дважды успели смениться собственник и руководитель, и от имени компании документ подписывал Антон Дубинский — очевидно, такое же подставное лицо, как Елена Садкова и успевший летом 2018 года около месяца поработать «зиц-председателем» фирмы Денис Кузнецов.

Со стороны КНР оформление документов курировала заместитель руководителя протокольного департамента китайского МИДа Сунь Юйчжень 外交部礼宾司孙玉真副处长 (в телефонном разговоре с «Досье» госпожа Сунь Юйчжень сообщила, что не припоминает такого случая и не понимает, о какой бане идет речь).

Подарок главы одного государства главе другого государства — дело достаточно деликатное. Тем более когда это не символический сувенир типа письменного набора под хохлому, который Путин подарил Джо Байдену, а целый объект недвижимости. У нас же получается, что Владимир Путин попросил оплатить строительство и перевозку бани для китайского коллеги некую Елену Владимировну Садкову из Петербурга. И просьба эта продолжала выполняться, даже когда принадлежавшая (как бы) Садковой компания дважды сменила собственника и руководителя. А председатель Китая Си Цзиньпин не моргнув глазом принял подарок от петербуржца Дубинского. Интересно, сколько в мире предпринимателей, которые могут похвастаться тем, что председатель Си принял от них в подарок строеньице стоимостью около 150 тысяч долларов? В Китае партийных боссов расстреливали и за меньшее.

Как мы установили, все гораздо хуже. Подставили председателя этим подарком крепко. Потому что баню он принял не от президента России и даже не от какого-то коммерсанта Антона из Петербурга, а, судя по документам, от самого «кремлевского повара».

Нам прислали часть электронной переписки бухгалтерии пригожинского ООО «Евро Полис». Оказалось, что «Петербургская гарантия» — всего лишь одна из сотен фирм-«прокладок» в группе компаний Евгения Пригожина. И оплата за «уникальный дом» для Си Цзиньпина прошла через бухгалтерию той самой компании «Евро Полис», которая отвечает за деятельность наемников «группы Вагнера» в Сириии — тех наемников, на счету которых доказанные преступления против человечности. В эту компанию шлет заявки на военное снаряжение сам «Вагнер» Дмитрий Уткин. Эта компания находится под европейскими и американскими санкциями. На объектах этой компании наемники Вагнера пытают и убивают людей. Утверждал платежи, как свидетельствует отметка в документах, видимо, лично господин Пригожин, также находящийся под санкциями во многих странах цивилизованного мира.

Все согласования по заказу, изготовлению, доставке и монтажу бани, хотя формально и проходили от имени ООО «Петербургская гарантия», фактически оформлялись в ООО «Евро Полис» через главного бухгалтера Евгению Медведеву. Непосредственно курировал проект, вероятно, доверенное лицо господина Пригожина Валерий Чекалов (он же руководитель АО «Нева», которое является единственным участником ООО «Евро Полис».

Конечно, главная подпись — в «листе коммерческих условий к договору», в котором различные руководители согласовывают проект контракта. В клетке напротив сумм и сроков оплаты прямоугольный штампик «Согласовано» с факсимиле.

Такое факсимиле нам известно. Как раз в 2018 году оттиск этого штампа показывал «Новой газете» первый руководитель «фабрики троллей» Андрей Михайлов, рассказывая о своей работе на Евгения Пригожина и его службу безопасности. По его словам, именно таким штампом господин Пригожин лично утверждал важные платежи.

Факсимиле Пригожина из других документов. Источник: «Новая Газета»

Баня от хозяина наемников — в главной резиденции Китая

Генеральный директор и собственник «Рубкона» Дмитрий Сафонов подтвердил, что баню для Си Цзиньпина строил он, и рассказал, что она стоит прямо в резиденции председателя КНР. Его откровенность закончилась на вопросе о том, кто заплатил за президента.

Дмитрий Федорович, здравствуйте, я журналист издания «Досье», мы готовим материал о подарках, которые делал Владимир Владимирович Путин главам других государств. Не согласитесь сказать буквально пару слов о бане, которую вы построили для Си Цзиньпина? Как вы были выбраны для постройки такого важного подарка?

– Ну, нашли наш проект в Интернете, нашу баню, которую мы строили уже несколько раз из крупного бревна. В итоге выбрали, по нашему проекту сделали баню. Немножко изменили и сделали.

– А где она поставлена? На даче у Си Цзиньпина?

– Нет, это резиденция вождей китайских, где они все обитают. И во время работы, и после работы.

– То есть прямо на территории резиденции самого председателя Китайской народной республики стоит построенная вами баня?

– Да.

– А как её заказали? Вам позвонил Путин: «Здравствуйте, я Владимир Владимирович, хочу для своего коллеги заказать баню»?

– Нет он сам не звонил, тут я не буду говорить, кто позвонил. Позвонили люди, заказали, а потом мы узнали, что это вот… То есть никто не говорил, куда этот подарок изначально, мы узнали об этом позже.

– Кто звонил, вы не скажете?

– Нет. Ну а зачем?

– Если я назову имя-отчество заказчика, вы подтвердите?

– Нет. Не буду.

– А если не угадаю, скажете, что не угадал?

– Слушайте, я не буду говорить на эту тему.

– Судя по документам, которые лежат передо мной, баню оплачивал не Владимир Владимирович Путин, не администрация президента и не МИД, а фирма «Петербургская гарантия» господина Пригожина. Я прав или нет?

– Я не буду говорить на эту тему. Другие вопросы — пожалуйста, этот нет. Я так считаю, что это не важно.

– Мне непонятна ваша позиция. Я хочу уточнить: баню оплачивало не государство, не МИД, не администрация президента, и не Путин лично, а другие лица…

– Я не знаю.

– Как же вы не знаете, если у меня перед глазами договор с вашей подписью?

– Другие вопросы есть?

– Конечно есть. Кто контролировал постройку и доставку бани, кто принимал у вас работу?

– Тоже отвечать не буду

– Так вы вообще уверены, что это Путин подарил баню?

– По телевизору показывали, да.

– По телевизору показывали, что Путин обещал подарить эту баню.

– Подарил Путин.

– Для вас Путин равно Пригожин, я правильно понимаю?

– Мне на эту тему разговаривать не положено, и я не буду.

– Почему не положено? Вы давали какую-то подписку? Кто вам запретил говорить на эту тему?

– Давайте так: я сейчас ухожу заниматься своими делами, я не вижу смысла разговаривать дальше.

Формальный заказчик Антон Дубинский оказался недоступен для комментариев по телефону. «Сейчас неудобно разговаривать, перезвоните», — сказал он, после чего перестал брать трубку. Просьба рассказать о том, как он дарил председателю Китая баню, отправлена генеральному директору «Петербургской гарантии» через мессенджер. Сообщение было прочитано, но осталось без ответа.

С легким паром, председатель

Подарок с учетом стоимости материалов, перевозки, постройки и прочих накладных расходов обошелся примерно в 10 миллионов рублей (около 150 тысяч долларов США по курсам 2018 года). Эти деньги бюджет России сэкономил, подсунув руководителю КНР подарок от военных преступников.

Поздравляем, товарищ Си! Вам досталась банька от компании наемников.

Денис Коротков

P. S. Центр «Досье» направил запросы в пресс-службу президента России, в МИД Китайской народной республики и Евгению Пригожину с просьбой объяснить, почему протокольный подарок главы России главе Китая оплачивает находящееся под международными санкциями частное лицо. На момент публикации ответов мы не получили.