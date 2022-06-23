Зеленский заявил о возможном призыве в армию студентов – как в Израиле

Армию Украины ждет реформа, которая не исключает нового подхода к призыву по примеру Израиля, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Также президент уточнил, что рассматривается вариант, когда годные к службе сначала идут в армию, а уже потом получают высшее образование.

«Это одна из моделей, которые рассматриваются в реформе безопасности, которую мы готовим на фундаменте Вооруженных сил Украины и МВД. Есть такая модель, я не уверен, что именно такая модель будет, но мы обязательно будем рассматривать эту модель, обсуждать ее с общественностью», – приводит слова президента ТАСС.

Он подчеркнул, что система комплектования и расчет минимального числа военнослужащих «уже не будут как раньше». Подход изменят и для студенчества.

При этом Зеленский не уточнил, подразумевают ли изменения «по израильской модели» призыв женщин.

—