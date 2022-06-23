Пасечник назвал сроки полного окружения Лисичанска

Кольцо вокруг города Лисичанск замкнется в ближайшие несколько дней, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

«Из тех докладов, <…> которые следуют в мой адрес, в ближайшие два-три дня полностью будет замкнуто кольцо вокруг Лисичанска, поэтому мы очень надеемся на то, что в ближайшее время – я не хочу прогнозировать, не хочу раскрывать какие-то секреты военных – Лисичанск будет очищен от украинских националистов», – сказал Пасечник в беседе с «Комсомольской правдой».

Ранее источник сообщал, что вечером в четверг ожидается массовая сдача в плен боевиков нацбатальона «Айдар», засевших на химическом предприятии «Азот» в Северодонецке.

В ЛНР также заявляли, что десятки украинских военных сдаются в плен в районе городов Северодонецк и Лисичанск.

Кроме того, для ВСУ закрыта трасса Бахмут – Лисичанск, силы ЛНР взяли ее под огневой контроль. Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявлял, что до полного блокирования городов Лисичанска и Северодонецка осталось три-четыре дня.

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