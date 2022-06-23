 

Для помощи Донбассу сплотились общественные организации и простые граждане, утверждают в России

23.06.2022, 19:37, Новости дня
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«Мы отправляем в Донбасс продукты, лекарства, вещи, предметы первой необходимости. Все собранные средства пойдут по назначению – все для победы», – сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Ольга Тимофеева. В четверг в эфире канала «Соловьев Live» проходит марафон «За нами Правда! Все для Победы!» по сбору средств для Донбасса.

«Я родом из южного Ставрополья. Мы почти приграничная территория – и очень хорошо понимаем, что происходит в Донбассе. Гуманитарный фронт давно вышел на первый план, он не менее важен, чем военный фронт», – говорит депутат Госдумы от Ставрополя, председатель комитета по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева.

По ее словам, в сборе помощи участвуют предприятия, отделения ОНФ и «Единой России», общественные организации и простые граждане. «Мы отправляем в Донбасс продукты, лекарства, вещи, предметы первой необходимости. Все собранные средства пойдут по назначению – все для победы», – отметила депутат.

«Отсиживаться нельзя, происходящее в Донбассе не пройдет мимо нас, – добавила Тимофеева. И рассказала: «Я сопровождала гуманитарный груз в Донецк. Мы привезли из Ставрополья лекарства и физрастворы, которые были очень нужны военным и местным жителям. В детском отделении Донецкой травматологической больницы я увидела девочек из Мариуполя. У них не было ни рук, ни ног. В такие моменты понимаешь, что нужно сделать все, чтобы то издевательство, которое продолжалось восемь лет, прекратилось. Сегодня мы должны помогать всем: военнослужащим, мирным жителям, людям с приграничных территорий. Защитники ЛНР и ДНР – это обычные люди, которые защищают свою землю, а мы должны подставить им плечо и быть сегодня рядом».

Собеседница заметила – когда только начались первые отправки коптеров и бронежилетов защитникам Донбасса, таможня и пограничники не пропускали эти грузы. «Тогда было не принято говорить о том, что все это нужно. И очень хорошо, что сегодня мы понимаем – это нужно на фронте как никогда. Мы все сплотились и реально помогаем», – подытожила депутат.

В четверг на канале «Соловьев Live» проходит марафон «За нами Правда! Все для Победы!» в поддержку проектов Общероссийского народного фронта (ОНФ) по помощи военным – участникам спецоперации. За первые два часа эфира было собрано более 13 млн рублей, а к концуе дня – более 40 млн. Сумма пожертвований постоянно увеличивается. Персональный сбор – «Летайте, братья!» – объявил ведущий канала Владимир Соловьев. Собранные деньги направят на покупку квадрокоптеров для разведподразделений ДНР и ЛНР.

Кроме того, на сайтах pobeda.onf.ru и zanamipravda.ru можно оставлять послания участникам российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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