Россия рассчитывает компенсировать эффект от санкций с помощью БРИКС – но внутри этой группы не всё гладко

Владимир Путин на саммите БРИКС в удалённом формате заявил, что РФ будет укреплять связи с партнёрами по этой организации, передаёт CNN. Как подчёркивают журналисты канала, так Москва рассчитывает компенсировать эффект от санкций Запада. Вместе с тем, по мнению корреспондента CNN, этой пятёрке стран вряд ли удастся создать новый миропорядок — ведь между ними хватает разногласий.

Президент РФ Владимир Путин, по всей видимости, не придаёт экономическим санкциям Запада большого значения — а для того, чтобы компенсировать их эффект, настойчиво пытается развивать торговлю с небольшой группой своих зарубежных партнёров. Этот торговый союз, который носит название БРИКС, включает Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На него приходится в общей сложности 25 процентов мирового ВВП.

В среду организация провела в удалённом формате саммит, принимающей стороной на котором выступил Пекин. В своих заявлениях на мероприятии российский лидер заявил, что торговый оборот его страны с партнёрами по БРИКС в первом квартале нынешнего года вырос примерно на 38%.

А с нами на прямую связь выходит старший международный корреспондент CNN Айван Уотсон, который находится здесь, в Гонконге. Айван, у Владимира Путина э друзья явно ещё остались — даже несмотря на спецоперацию на Украине и военные преступления.

АЙВАН УОТСОН, старший международный корреспондент CNN: Да, друзья у него определённо ещё есть, Анна — а этот саммит стал поводом вновь продемонстрировать, каким близким другом российскому президенту приходится председатель КНР Си Цзиньпин. Это не секрет — они сами неоднократно об этом заявляли, созванивались на дни рождения, чтобы поздравить друг друга, отмечали, что отношениям между их странами нет границ и пределов.



Вместе с тем эта площадка превышает по своим масштабам двусторонние связи между Москвой и Пекином — ведь в этом саммите в удалённом формате также приняли участие Индия, ЮАР и Бразилия. На деловом форуме в среду лидеры Китая и РФ воспользовались моментом, чтобы озвучить критику в адрес санкций, наложенных на Россию США и другими странами. По мнению председателя КНР, они стали попыткой превратить мировую экономику в оружие. Он также упомянул об «угрозе гегемонии».



Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что РФ ведёт работу по поиску альтернативных рынков и главным образом рассматривает в качестве потенциальных рынков для обхода западных санкций именно своих партнёров по БРИКС. Давайте послушаем.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Активизируются контакты российских деловых кругов с бизнес-сообществом стран БРИКС. Например, ведутся переговоры об открытии индийских сетевых магазинов в России, увеличении доли китайских автомобилей, оборудования и техники на нашем рынке. <…> И конечно, активно занимаемся переориентацией наших торговых потоков и внешнеэкономических контактов на надёжных международных партнёров, и в первую очередь на страны БРИКС.

АЙВАН УОТСОН: Не секрет, что по мере того, как санкции начали оказывать эффект, РФ стала терять свои традиционные рынки сбыта нефти и газа — речь о Европе. Но эти энергоресурсы стали покупать Китай и Индия: если говорить о Китае, объём импорта сырой нефти из РФ там в прошлом месяце достиг рекордных показателей, превысив поставки из Саудовской Аравии; Индия также вот уже некоторое время закупает российские энергоресурсы, хоть и с дисконтом.



Хотя РФ и Китай не раз призывали к созданию нового миропорядка, организация БРИКС, по всей видимости, достичь такую цель вряд ли позволит — ведь между этими пятью странами есть и определённые разногласия. Так, между Индией и Китаем в течение последних нескольких лет неоднократно происходили стычки на границе, в результате которых гибли люди. Кроме того, Индия вместе с Японией, Австралией и США является участницей четырёхстороннего диалога по безопасности, который критикует Китай. А Бразилия на Генассамблее ООН проголосовала за принятие резолюции с осуждением российской спецоперации на Украине, начавшейся в феврале.

И всё же кажется, что партнёры Москвы по БРИКС пока с радостью заполняют для РФ образовавшуюся пустоту. С нами был Айван Уотсон с прямым включением из Гонконга. Большое Вам спасибо!

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 23 июня 2022 года.