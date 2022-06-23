 

Мнение: Певчие смерти

23.06.2022, 18:20, Разное
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Какие-то странные смерти вдруг случились буквально подряд. Позавчера умер исполнитель песни “Шоколадный заяц” Пьер Нарцисс – в возрасте 45 лет; а сегодня – знаменитый “ласковый май” Юрий Шатунов – 48 лет. Причина смерти: у Нарцисса “остановка сердца”, у Шатунова – “обширный инфаркт”.

Конечно, всё это может быть простым совпадением, но хотелось бы узнать: были ли они привиты какими-нибудь “не имеющими аналогов” вакцинами? А то все-таки 45-48 лет – не совсем время умирать.

К Пьеру Нарциссу я относился плохо – он лет 10 назад, когда на Первом канале устраивали шуточные боксерские бои между “звездами шоу-бизнеса”, отправил Валдиса Пельша в настолько глубокий нокаут, что тот потом ГОД (!!) лечился, не вылезая из больниц, и были очень серьезные опасения, что у него или речь не восстановится, или вообще дураком останется. Ну вот нахрена было так бить?!

А Юру Шатунова жалко – беспризорник… И пел хорошо – не сейчас, а когда маленький был. Печальная история.

UPD. Про Шатунова подтвердилось:
“Не успели поклонники Юры отойти от слез артиста при встрече с автором «Белых роз», как новое потрясение: Шатунов поделился видео из медицинского кабинета. «Первая хорошо зашла, полет нормальный!», — подписал артист кадры, на которых ему делают прививку от коронавируса российской вакциной. Готовясь к гастролям теперь надо быть во всеоружии и под защитой”.

Источник: Размышления вольного социолога



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