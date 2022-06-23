ФРС США признала неспособность контролировать цены на нефть и продукты

Федеральная резервная система (ФРС) США не устанавливает цены на большую часть продуктов питания и нефть, сообщил председатель системы Джером Пауэлл.

«Некоторые (виды товаров) находятся вне нашего контроля, например, цены на нефть и большая часть цен на продовольствие. Но у Европы вопрос цен на энергоресурсы и продукты стоит гораздо сильнее», – сказал Пауэлл, передает РИА «Новости».

Ранее Пауэлл заявлял, что российская спецоперация в Украине не является основной причиной инфляции в США.

Напомним, глава американского государства Джо Байден, объясняя рекордную инфляцию, заявил, что жители США якобы платят «путинский налог» на топливо и продукты питания. В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Байден живет в придуманном мире, если обвиняет в инфляции российского лидера Владимира Путина, так как цены на продовольствие растут не первый год. Сам президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ отмечал, что рост цен, инфляция, проблемы с продовольствием и топливом, бензином – результат системных ошибок в экономической политики США и ЕС.

—