СМИ: IKEA выразила намерение вернуться в Россию, но после войны
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Шведская компания IKEA сообщила о желании возобновить работу на заводах России, а также открыть торговые центры МЕГА.
По словам владельца холдинга IKEA Ingka Group, продажи могут возобновиться при создании необходимых условий, информирует Telegram-канал «Говорит Москва» со ссылкой на Reuters.
Напомним, шведская компания IKEA ранее завила, что продаст четыре фабрики в РФ и оставит розничный бизнес в стране на паузе. Компания также сообщила, что планирует организовать распродажу товаров с российских складов.
Газета ВЗГЛЯД писала, какое будущее ждет российские фабрики и розничные магазины IKEA.
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