 

Арестович признал сексуальные домогательства к женщинам в украинской армии

23.06.2022, 18:15, Новости дня
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Женщины в ВСУ становятся объектами сексуальных домогательств и вообще их там за людей не считают, сообщил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Женщина в армии – это ужас. Тебя не держат за человека, во-вторых, проблемы гигиенического характера, тебя пытаются сделать объектом сексуальных домогательств. Это постоянное давление, потому часто для мужчины там женщина – не человек. Это укоренившиеся вещи в традиции с тех пор, как женщин не пускали на Запорожскую сечь», – приводит его слова «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в РФ завершено расследование уголовного дела против замполита ВСУ Сергея Батынского, который обвиняется в убийстве мужчины, изнасиловании его жены и пытках еще двух пленных.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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