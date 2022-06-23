Российские учёные импортозаместили золото

В журнале «Молодой учёный» за 2022 год опубликован материал о том, как рабочая группа Российской академии наук в рамках противодействия санкциям недружественных государств разработала технологию получения золота 960-й пробы из серебра, свинца и олова.

Работы были проведены в экстренном порядке, но в их положительном результате сомнений нет.

В основу исследований лёг древний трактат lapis philosophorum который описывает технологию трансмутации или облагораживания различных металлов в золото. В результате практических опытов удалось успешно получить несколько граммов необходимого металла. Впоследствии специалисты разработали специальный прибор, позволяющий применять технологии холодного синтеза чуть ли не в бытовых условиях, с применением материалов, продающихся в любом супермаркете или хозяйственном магазине.

– Мы определённо рассматриваем эту технологию, как способ пополнения золотовалютных запасов нашей страны, поэтому нам пришлось экстренно засекретить любую информацию о них, чтобы цены на золото не снижались, – прокомментировали открытие в Министерстве экономического развития.

В настоящий момент весь тираж номера журнала, в котором была опубликована статья, экстренно изъят с целью обеспечения технологического суверенитета и независимости страны.

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