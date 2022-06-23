 

Российские учёные импортозаместили золото

23.06.2022, 17:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В журнале «Молодой учёный» за 2022 год опубликован материал о том, как рабочая группа Российской академии наук в рамках противодействия санкциям недружественных государств разработала технологию получения золота 960-й пробы из серебра, свинца и олова.

Работы были проведены в экстренном порядке, но в их положительном результате сомнений нет.

В основу исследований лёг древний трактат lapis philosophorum который описывает технологию трансмутации или облагораживания различных металлов в золото. В результате практических опытов удалось успешно получить несколько граммов необходимого металла. Впоследствии специалисты разработали специальный прибор, позволяющий применять технологии холодного синтеза чуть ли не в бытовых условиях, с применением материалов, продающихся в любом супермаркете или хозяйственном магазине.

– Мы определённо рассматриваем эту технологию, как способ пополнения золотовалютных запасов нашей страны, поэтому нам пришлось экстренно засекретить любую информацию о них, чтобы цены на золото не снижались, – прокомментировали открытие в Министерстве экономического развития.

В настоящий момент весь тираж номера журнала, в котором была опубликована статья, экстренно изъят с целью обеспечения технологического суверенитета и независимости страны.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.06.22 / Глава императорского дома Романовых репатриировалась в Израиль

07.10.20 / Сливочная помадка «Радужный Володя» выиграла гран-при кондитерского фестиваля в Амстердаме

08.06.21 / «Я коснулся НЛО рукой, он был теплый и на нем были надписи» – сержант ВВС США

18.03.22 / Мнение: Письмо: “Упертый козел”

23.11.21 / Дети с ослабленным иммунитетом вне зоны риска COVID-19?

21.06.21 / Дженнифер Лоуренс на красной дорожке и в жизни. Стиль от актрисы, который собрал все тренды лета

14.12.21 / Госдума приняла законопроект о главах субъектов

19.04.21 / 21 апреля в Москве и Санкт-Петербурге проведут вечер экологической сознательности

17.03.22 / А помните, в Казахстане были протесты?

25.11.20 / Скандалы: Пчелы, анекдоты, стихи и пособие по сексу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика