Мнение: Компьютерные игры делают школьников умнее

Учёные из северной Европы решили проверить, как цифровые развлечения влияют на интеллект школьников. А то знаете, ходят как сутулые зомби — ноги по тротуару волочат, головы опущены, в руке смартфон… Учёные взяли 10 тысяч детей, опросили, замерили интеллект. Подождали два года, провели повторное исследование.

Результаты примерно следующие. Сидение в соцсетях приводит к деградации, отупляет. Просмотр видео не оказывает влияния на интеллект. Компьютерные игры делают детей умнее (ссылка 1, ссылка 2).

Лично меня выводы учёных совершенно не удивили.

Социализация, общение в соцсетях — занятие древнее, примитивное, интеллект там задействуется слабо. Может быть, в высшем свете Османской империи и были тонкие интриги с хитрыми многоходовками, но у школьников ничего такого нет. Подростковая социализация сводится к взаимному вычёсыванию, как у обезьян, да к одобрительному хлопанью своих диких сородичей по спине. А так как хорошо социализированные школьники общаются преимущественно друг с другом, напитаться интеллектом им сложно — не от кого.

Вообразите каторжника, который работает на галере. Мы можем ожидать, что он поумнеет, в двух случаях:

1. Каторжник занят каким-то делом, требующим интеллекта.

2. Каторжник общается с кем-то умным.

Грести веслом — работа физическая, напрягать мозг гребцу не надо. Соседом каторжника по скамье почти наверняка является не злодей-интеллектуал, а простой преступник, угодивший на каторгу за кражу корзинки с репой из трактира. Следовательно, шансов поумнеть за время программы «Работай и путешествуй» у каторжника почти нет.

Так и с соцсетями. Ставить друг другу лайки — занятие механическое, спинномозговое. Из собеседников по большей части сверстники, причём далеко не самая умная их часть. Вот, пожалуйста, и результат.

С видео дела обстоят лучше. Если средний школьник значительно глупее среднего взрослого, — мозг полностью формируется к 25 годам, — то знаменитые писатели, режиссёры и журналисты, напротив, являются интеллектуальной элитой. Не все поголовно, разумеется, есть среди богемы и салонные дураки, но довольно многие из них.

Тут происходит настоящая магия: третьеклассник Пупкин из деревни Дальние Болота включает кино, после чего на два часа оказывается в окружении умных и талантливых людей. Заочное общение с мэтрами целлулоида облагораживает тех, кто слушает советов родителей и смотрит хорошие фильмы.

К сожалению, большая часть школьников киноклассику не смотрит. Школьники предпочитают наблюдать за видеоблогерами, которые вещают разную чушь или играют в компьютерные игры. Однако, как ясно из исследования, такое занятие как минимум не вредит: может быть, потому что даже молодёжный блогер в среднем весьма смышлён.

Ещё полезнее компьютерные игры. Они делают школьников умнее, так как… именно для этого игры и предназначены. Играют ведь не только человеческие детёныши — природа заложила механизм игры и в кошек, и в собак, и даже в маленьких крокодилов. Таким образом идёт процесс обучения, тренировки молодняка. Сначала щенки догоняют друг друга во время игры, потом догоняют настоящую добычу в лесу.

Большая часть компьютерных игр не является обучающей в том смысле, который вкладывают в это слово зануды — играя в Контру, школьник не выучит тригонометрических формул. Однако игры заставляют детей думать, причём думать практически, решая комплексные и сложные задачи с напряжением сил. Неудивительно, что в процессе игры мозг тренируется, а общий уровень интеллекта растёт. Растёт не только по сравнению с теми, кто сидит в соцсетях, но и по сравнению с теми, у кого вообще нет доступа к компьютеру, кого родители бьют бумажными книжками по голове.

Другие исследования показывают, что игра в шахматы, например, не делает людей умнее: она развивает исключительно умение играть в шахматы. С компьютерными играми, как видите, дела обстоят лучше. В этом феномене надо разбираться, но я заранее осторожно предположу, что причина заключается в отсутствии жёсткого набора формальных правил. В той же Доте, к примеру, 120 героев, и у каждого из них по 4-5 уникальных умений. Зубрить дебюты там бессмысленно, в каждой катке приходится задействовать мозг целиком.

Скептики скажут сейчас, что Дота — игра для интеллектуалов, тогда как школьники предпочитают что-нибудь попроще. Например, финский донатный мусор на смартфонах или, в лучшем случае, вырожденные сетевые перестрелки на основе Майнкрафта.

Соглашусь. И с интересом подожду следующего раунда исследований, когда учёные будут сравнивать не игры с соцсетями, — тут победитель уже определился, — а игры с играми.

Игры бывают очень разными, так что я убеждён, что по итогам исследования у учёных выйдет что-то типа рейтинга — в списке будут игры, которые глубоко развивают интеллект, и будут игры, в которые вообще безопаснее не играть. Однако предсказать заранее, какие конкретно игры окажутся наиболее полезны, я не могу. Возможно, вершину рейтинга займут не зубодробительные песочницы типа ДФ, а что-нибудь совсем простое и вульгарное, совершенно неинтересное опытным искушённым игрокам. Например, Симулятор Кресла, который, при всей своей простоте, всё же способен кое-чему важному научить.