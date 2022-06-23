Свет в спальне вреден для здоровья — новое исследование



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Пожилые мужчины и женщины, которые использовали ночники или оставляли включенными телевизор, смартфон или планшет в комнате, с большей вероятностью страдали ожирением, высоким кровяным давлением и диабетом по сравнению со взрослыми, которые не подвергались воздействию света в ночное время. Об этом информирует новое исследование, опубликованное в научном журнале Sleep.

«Даже небольшое количество света ночью может быть вредно. Со временем свет может вызывать метаболические и сердечные заболевания», — сообщила автор исследования доктор Минджи Ким, доцент неврологии в Центре циркадной медицины и медицины сна Северо-Западного университета им. Файнберга в Чикаго.

Исследователи изучили более 550 участников Чикагского исследования здорового старения: люди в возрасте от 63 до 84 лет носили устройства, измеряющие количество света в их спальнях в течение недели. Оказалось, что менее половины участников спали в течение пяти часов в полной темноте. Остальные подвергались воздействию света даже в самые темные пять часов дня — обычно посреди ночного сна. Ученые заявили, что они не знают, побуждают ли людей спать при свете ожирение, диабет и высокое кровяное давление, или же свет приводит к развитию этих заболеваний.

Эмерсон Виквайр, профессор и глава отдела медицины сна в Медицинской школе Университета Мэриленда подчеркнул, что результаты этой работы добавляются к растущему количеству научных данных, показывающих важность циркадных часов организма и сна для общего состояния здоровья, особенно среди пожилых людей.

«Эти данные показывают, что воздействие света в ночное время увеличивает риск двух наиболее распространенных и дорогостоящих хронических заболеваний в США и во всем мире — ожирения и диабета, а также гипертонии, основного фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний», — уточнил Виквайр.

Ученые дали советы, как свести к минимуму освещение в спальне:

– Не включайте свет. Если вам нужно включить свет для безопасности, поставьте неяркий ночник ближе к полу.

– Цвет света важен. Янтарный или красный/оранжевый свет меньше стимулирует мозг. Не используйте белый или синий свет и держите его подальше от кровати.

– Если вы не можете контролировать наружное освещение, используйте затемняющие шторы или наденьте маску для сна.

– Расположите кровать так, чтобы утренний солнечный свет не падал вам в лицо.