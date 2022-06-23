 

Жители 12 районов СВАО переезжают в новостройки по программе реновации

23.06.2022, 17:04, Разное
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На северо-востоке в новые квартиры по программе реновации переезжают жители 12 районов – это рекордный показатель. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

На втором месте – Юго-Западный и Восточный округа. В каждом из них переезд осуществляется в девяти районах. Всего новые квартиры по реновации в Москве в настоящее время получают жители 72 районов.

Для нужд программы возведено 182 новостройки. Сейчас переселяются жители 514 старых домов, уточнил глава столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, 115 старых домов полностью расселили. Еще 95 зданий демонтировали по принципу “умного” сноса. Такая технология предполагает минимальное количество шума и пыли и максимально быструю переработку мусора. В дальнейшем отходы можно повторно использовать при строительстве жилья и домов.

По принципу “умного” сноса дом сначала отключают от инженерных коммуникаций, затем разбирают на части. Элементы сортируют по группам и отправляют на переработку.

Реновация набирает обороны во всех административных округах. Так, на юго-востоке Москвы началось проектирование детского сада и физкультурно-оздоровительного комплекса в районе Выхино-Жулебино. Их построят к 2026 году в рамках создания социальной инфраструктуры по программе реновации.

В 2022 году в районе передадут первые новостройки для переселенцев. Дома расположены по адресу улица Академика Скрябина, владение 3/1. В корпусах будет 902 квартиры.

В новостройках оборудуют специальные квартиры для маломобильных жителей. В таком жилье увеличена ширина коридоров и дверных проемов, установлена специальная сантехника. Входная группа в домах расположена на уровне земли.

Новостройки стараются возводить как можно ближе к старым домам, поэтому переселенцам не приходится менять привычную среду обитания. Они продолжают пользоваться теми же объектами социальной инфраструктуры, магазинами, спортивными комплексами, станциями метро, остановками общественного транспорта и местами отдыха.

Все квартиры сдаются с качественной отделкой класса комфорт. Переселенцам не придется делать ремонт – достаточно перевезти вещи.

Программа реновации утверждена в 2017 году. В нее включено 5175 ветхих домов – это 350 тысяч квартир.

Для нужд программы подобрано 556 стартовых площадок. На этих участках можно возвести около 8,8 миллиона квадратных метров недвижимости и переселить 6,7 тысячи человек.

Реновация проходит в три этапа: первый – с 2020 по 2024 годы, второй – с 2025 по 2028 годы, третий – с 2029 по 2032 годы.



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