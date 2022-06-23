Мнение: РФ: команда без звезд

“Краем глаза все ж посматриваю на футбольный Кубок Конфедераций, читаю статьи. Поразила одна деталь: перед матчем с Португалией берут интервью у Федора Смолова, нападающего сборной и нашей единственной как бы-, недо-“звезды” (играет он так себе, но хотя бы смазливый на вид, был женат на ведущей из “Дома-2”, иногда даже забивает голы).

Федю спрашивают про Криштиану Роналду, и он поначалу, как положено футболисту, выдает банальности: “Да, конечно, у сборной Португалии есть такой игрок, как Криштиану Роналду. А у нас такого игрока нет. Роналду – звезда, у него “Золотой мяч”, он лучший игрок мира…” И вот тут нашего Федю пробивает, и он пускается в откровения: “А с другой стороны – как играет сборная Португалии? Там вся команда играет на одного человека – на Криштиану Рооналду! Это же обедняет футбол! Нашей команде, я считаю, никакой Криштиану Роналду и не нужен; мы лучше будем играть так, как сейчас – дружно и слаженно. Когда все, понимаешь, равны!”.

Может, детали передал неточно, но смысл был именно такой. Я прочел и подумал, что это ведь очень многое объясняет в нашем футболе и даже, возможно, вообще в жизни. Бестолковый Федя, наверно, сам того не желая, занырнул в самые толщи народного психотипа и выдал нечто очень сокровенное, почти архетипическое.

ВОТ ИМЕННО! У нас не просто нет “своего” Криштиану – самое главное, что он нам и не нужен. “Нам” как команде. Сами футболисты отторгают эту идею. На хрена еще какая-то тут “звезда”? Это что ж потом – под нее подстраиваться, на нее играть?! Да нунафиг!

То есть в самой по себе футбольной среде России нет ЗАПРОСА на “звезд”. Естественно, они и не появляются, а если и возникают “зародыши” – их организм на ранних этапах отторгает. Поэтому и стало таким чудом появление Аршавина – на самом деле он никак не должен был появиться, его должны были прибить в колыбели такие вот “феди”.

Реальный российский футбольный идеал – такая вот стая абсолютно одинаковых “деревянных солдат” по типу “неладно скроен, да крепко сшит”, которые толпой носятся по полю туда-сюда и все делают примерно одно и то же при полной взаимозаменяемости.

И таков идеал не только в футболе. Воинствующая “командность”, то есть беззвездность и бездарность – вот наша архетипическая особенность.

Завтра мы проиграем Мексике, но зато сделаем это дружно и дисциплинированно” (2017).

Написано ровно 5 лет назад, но ситуация только прояснилась еще больше: да, в самом менталитете народа есть что-то, что “звезд” отторгает. Возможно, это та самая “идея общины”. Община всегда поможет самому слабому и отстающему, возьмет сирот на прокорм – но и никогда не даст никому слишком “выделиться”, “оторваться от коллектива”.

Такой у нас генотип. Да достаточно вспомнить, как травили нашу единственную слабую “звездочку” за всё постсоветское время, Аршавина – за что? Как раз за это – пришили ему, что он “опчество” не уважает. За такое в РФ нет прощения.