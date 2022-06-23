Мнение: О многоходовочке по изъятию долларов и евро у россиян

Ещё одна «спецоперация» в самом разгаре. Экономическая. Но по возможным последствиям для россиян она может оказаться куда более значимой…

И на днях, похоже, начался очередной её этап. И хотя тут так же есть только план, но никаких сроков, хорошо понятно, куда ветер дует. В общем, всё дело идёт к закономерному результату. К намеченной цели…

И всё происходит «на виду».

Американский #доллар, который «и в Африке — доллар»… продолжает движение вниз. К рублю. В России. В мире он, напротив, укрепляется к #евро. Но у русских — свои правила.

Короче, американский «зелёный» опустился к уровням, казалось бы давно забытым. И пока нет никаких признаков решительного разворота.

Во время торгов на Мосбирже 22 июня курс доллара впервые за семь лет опускался ниже 53 руб./долл. Эксперты спорят, может ли он упасть до 50 руб./долл. или ниже? В прежние времена уже сам такой спор на страницах СМИ давал чёткий ответ: нет. Ибо «эксперты» всегда опаздывают. Но сейчас всё идёт не так… Так что — а почему нет?

Тем более, что доллар в России вдруг стал «токсичным». Власти обсуждают, не разрешить ли отрицательные ставки по валютным депозитам юридических лиц. Это выталкивает #бизнес из долларов и заодно из евро. Внешняя торговля пребывает в летаргии как минимум по части потребительского импорта. Возможности распоряжения своими валютными вкладами для физических лиц сведены к нулю, по сути: можно только поменять доллары и евро на рубли по заниженному курсу. А вот получить за свои «виртуальные» доллары реальный кэш — нельзя. Ставки по таким депозитам приблизились к нулю. Вдобавок банки начали ограничивать и права физических лиц, например, на переводы валюты внутри страны, из банка в банк.

Потихоньку вводятся и другие мягкие ограничения. Например, некоторые кредитные организации ввели односторонние комиссии за хранение иностранной валюты. Размер комиссии у «Тинькофф» с 23 июня составит 1% в месяц при балансе более 10 тыс. условных единиц на счетах в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Райффайзенбанк заявлял, что с 30 июня введет комиссию в размере 0,2%. Аналогично поступили и другие банки, в том числе «Уралсиб», Росбанк, РНКБ, банки «Санкт-Петербург» и «Авангард». Пока в ЦБ считают «недопустимым» вводить комиссии «без получения выраженного клиентом конкретного, информированного и сознательного согласия на применение новых тарифов», но и финансисты стоят на своём. Тот же «Тинькофф» не отказался от своих планов, а вдобавок установил лимиты на исходящие SWIFT-переводы (минимум 20 тыс. долл.) и плату за входящие: 3% от поступившей суммы.

Похоже, всё идёт к тому, что держать иностранную валюту в качестве «страховки» от финансового кризиса станет экономически бессмысленно. Власти над этим работают…

А потом, когда свершится «девалютизация населения», последует мощный «кидок» с валютным курсом, да?

Таков нынче «хитрый план»?

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