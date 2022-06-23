Мнение: Америка начала беднеть

16 июня Федеральная резервная система (ФРС) США дала прогноз нулевого роста на второй квартал. Поскольку в первом квартале имело место падение ВВП, то в крупнейшей экономике мира официально зафиксирована самая настоящая рецессия.

16 июня Федеральная резервная система (ФРС) США дала прогноз нулевого роста на второй квартал. Поскольку в первом квартале имело место падение ВВП, то в крупнейшей экономике мира официально зафиксирована самая настоящая рецессия.

Рецессия – фаза экономического цикла, когда экономика падает и замедляется. О рецессии говорят, когда ВВП снижается на протяжении двух кварталов. Во время рецессии доходы населения падают, цены растут, компании массово банкротятся, увеличивается безработица, растёт социальная напряженность и т. д.

На фоне прогноза ФРС обвалились фондовые рынки США. Если бы этот обвал был одномоментным, то ситуация была бы не столь плачевной. Но «утилизация» рыночной капитализации корпораций Америки длится аж с декабря прошлого года и за это время она просела на 13 трлн долларов.

Хуже всего себя чувствует рынок NASDAQ, потерявший треть стоимости (3 тысячи высокотехнологичных компаний). Потери впечатляют: Netflix: -70%, Paypal: -60%, Facebook: -48%, NVIDIA: -44%, Тesla: -43%, Биткоин: -38%, Аmazon: -36%, Apple: -25%, Microsoft: -23, Google: -24%. Рынок криптовалют упал с трех триллионов до менее триллиона. Столь стремительное падение фондовых индексов предвещает углубление спада экономики, что прекрасно понимают миллионы американцев, с детства привыкшие начинать день с чтения биржевых сводок.

Поэтому потребительские ожидания в США уверенно падают. Граждане США не верят, что их материальное положение станет лучше, они, напротив, верят в худшее. «Потребительские настроения [в США] снизились на 14% по сравнению с маем, продолжив тенденцию к снижению за последний год и достигнув самого низкого зарегистрированного значения, сравнимого с дном, достигнутым в середине рецессии 1980 года. Все компоненты индекса настроений упали в этом месяце, при этом самое резкое снижение прогноза на год вперед в деловых условиях снизилось на 24% по сравнению с маем. Оценки потребителей своего личного материального положения ухудшились примерно на 20%», – говорится в исследовании Мичиганского университета.

Домохозяйства США быстро беднеют. Во втором квартале 2022 года прогнозируется самый большой за всю историю Америки крах чистой стоимости активов домохозяйств. Неожиданно в мае упали потребительские траты на 0,3% в сравнении с 2021 годом. С учетом инфляции в 8,3% в мае это дает падение реальных продаж на 8,6%. «Из-за недавнего обвала цен на акции, домохозяйства США потеряли не менее 20 триллионов долларов собственного капитала просто потому, что финансовые активы (в отличие от материальных активов, таких как недвижимость) составляют подавляющую часть баланса домохозяйств США (по крайней мере, у верхних 10%; нижние 50% практически не имеют активов, но имеют много обязательств, то есть долгов)», – пишет агентство Bloomberg.

Американцы, богатые и бедные, за время президентства Байдена потеряли 20 триллионов долларов. Что они при этом чувствуют, и на что они рассчитывают, сказать сложно. Вряд ли что-то хорошее. «Одна из причин, по которой Байден не сошел с ума из-за этого рекордного краха собственного капитала домохозяйств США, заключается в том, что до сих пор основной удар несли самые богатые американцы, а состояния американских миллиардеров упали на 800 миллиардов долларов с момента их пика на фоне резких потерь в акциях, криптовалютах и других финансовых активов», – ехидничают аналитики Bloomberg.

Но это только начало, и «растущие процентные ставки начинают сотрясать рынок жилья, где семьи среднего и рабочего класса владеют большей частью своего богатства». Про инфляцию и говорить нечего. Она больше всего тревожит и угнетает Америку. «Очевидно, что инфляция неприемлемо высока», – заявила министр финансов США Джанет Йеллен в программе телеканала ABC. «Важно признать, что Соединенные Штаты, безусловно, не единственная страна с развитой экономикой, страдающая от высокой инфляции, – отметила Йеллен. – Мы видим это в Великобритании, мы видим это во Франции, Германии, Италии, и причины этого носят глобальный, а не локальный характер». Тоже мне, нашла, чем утешить американцев.

Нарастающий мировой кризис действительно затрагивает всю планету. Крупнейший мировой корпоративный страховщик Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) выпустил предупреждение о грядущем резком росте протестных выступлений, общественных беспорядков и забастовок. «Гражданские беспорядки всё чаще представляют собой более серьезную угрозу для многих компаний, чем терроризм», – говорится в сообщении.

В Америке этот прогноз уже начал сбываться. Железнодорожные профсоюзы обещают устроить общенациональную забастовку. Они долго жаловались на жизнь, их не услышали. Забастовка может парализовать всю железнодорожную сеть США. В условиях имеющихся трудностей с логистикой это еще больше усугубит дефицит товаров и вздернет инфляцию. Примерно 28 процентов всех товаров в США доставляются железнодорожным транспортом.

Кстати, на фоне не меньших, а в чем-то и больших экономических проблем в Великобритании, объявили всеобщую забастовку и британские железнодорожники. В ней принимают участие 40 тысяч человек. Около половины железнодорожных линий будут закрыты. Подобных стачек Соединенное Королевство не видело последние сорок лет. Британская экономика тоже падает третий месяц.

Мировой кризис только разгорается. В РФ этого не ощущают. Хотя, конечно, и нас он не обойдет стороной. Однако все же мировой апокалипсис мы будем наблюдать несколько со стороны. Мы не будем злорадствовать – мы не злорадные – но вспомним пословицу: не рой другому яму, сам в нее попадешь. Этот кризис на Западе начался не из-за российской СВО на Украине, а задолго до нее. И даже не из-за ответов РФ на западные санкции. Но нельзя не признать, что он начался как нельзя вовремя.

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