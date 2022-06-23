Цены на потребительские товары в Швеции подскочили почти на четверть

В Швеции стоимость широкого списка потребительских товаров с начала 2022 года выросла на 24%, сообщило статистическое управление страны.

В Швеции подорожали продовольственные товары, строительные материалы и продукция наукоемкой промышленности, инфляция широкого списка достигла 24%, передает ТАСС со ссылкой на данные шведского ведомства.

В середине июня управление сообщало о рекордно высоком с 1991 года уровне общей годовой инфляции в 7,4%. Главной причиной этого стало повышение стоимости топлива.

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