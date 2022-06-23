 

Мнение: Проникновение российских интересов

23.06.2022, 16:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Премьер-министр Болгарии Петков, которому вчера объявили вотум недоверия в парламенте, обвинил в этом…Россию и российского посла, которые якобы стояли за его низвержением.
Петков считает, что всему причиной "проникновение в Болгарию российских интересов". На деле же, все куда банальней – уже существовавшие внутриболгарские противоречия дополнились экономическим кризисом, инфляцией и ростом цен. Ситуация обострилась после начала СВО на Украине, а позднее усугубилась, когда под давлением США Болгария (в отличие от многих других европейских стран), отказалась покупать российский газ за рубли, что привело к прекращению поставок российского газа в Болгарию и как следствие, к ухудшению социально-экономического положения населения, чем и воспользовалась оппозиция свалив Петкова. Не удивлюсь, если скоро мы узнаем, что Болгария без лишнего шума откроет счета в "Газпромбанке" и начнет закупать газ по рублевой схеме.

О полном выпадении Болгарии из американской сферы влияния говорить конечно не приходится, но сам факт падения правительства канадского болгарина (Петков учился в Канаде) весьма симптоматичен, особенно на фоне поражения партии Макрона на выборах во Франции. У войны на Украине для Запада есть вполне осязаемая политическая цена, которую уже начали платить.

PS. Германия сегодня официально признала, что ей не хватает газа. Правительство призывает немцев экономить газ.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.09.20 / Александра Новикова и Feduk, Аглая Тарасова, Елена Летучая и другие на премьере фильма “Довод”

30.03.22 / Ким Кардашьян, подвинься: певица Лиззо запустила бренд корректирующего белья

30.01.22 / На голодный паек

13.02.22 / Остается стройной, не отказываясь от ежедневного десерта: что ест герцогиня Меган Маркл

03.12.21 / Россиян предупредили о сильном подорожании одежды и обуви в 2022 году

03.08.21 / Американское спецподразделение «Дельта» завершило эвакуацию семей белорусских олимпийцев

18.12.20 / Индейцы макуси Амазонии – дети подземного мира

13.02.22 / Мнение: Соловьиный туман

30.10.20 / Профессор из Великобритании нашел расположение души в организме

05.04.22 / В сети появились редкие фото со свадьбы дочери первого мужа принцессы Монако Каролины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика