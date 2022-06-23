Кого они напоминают – Личное мнение

Когда я смотрела на фоточки многих наших публичностей, всё никак не могла понять: что же — что же такое до боли знакомое! — мне это всё напоминает.

Уверена, и у вас оно, это чувство, есть. Не может не быть.



Фото: Соцсети

Озарило внезапно. Сейчас расскажу.

В детских воспоминаниях все наши мальчики любили «бублегум». Так и говорили: о, у меня бублегум!

Девочки были нацелены на другое, а потому сразу все просекли, что в этой жизни важно, и захотели на Канары.

Где эти Канары, что там хорошего — никто не знал. Главное — заграничное. И бублегум загранишный, и Канары.

Это очень смешно сейчас вспоминать, как мы все хотели что-то «ненашенское». Может быть оттого, что наше в то время было не очень, и даже любой ширпотреб, позолоченный дешёвой краской, казался мечтой?

К счастью, такое отношение к нашему осталось где-то в 90-х и нулевых. Почти у всех, кроме публичностей, которым — воды не дай! — дай нарядиться в импортное и улететь в заграницу.

Простые же люди давно попробовали товары нашего производства. Оценили их качество и надёжность, убедились в том, что родное ничем не хуже, а по цене — дешевле.

Вот, например, даже не новость, а тупо статистика: в России спрос на наушники топовых зарубежных брендов падает уже почти полгода. А вот продажи наших, тюменских, беспроводных наушников CGPods растут и растут.

Обычный человек уже не так падок на заграничное. Видимо, россияне наконец-то поняли, что переплачивать за импортные гаджеты, когда есть собственная отечественная продукция достойного качества, нет никакого смысла.

Цена CGPods — 5’000 руб. Это в 4 раза дешевле «яблок». И в 2-3 раза дешевле аналогов из розничных сетей.

При этом, тюменские CGPods не продаются в розничных сетях, потому что сети накручивают цены в 2-3 раза. Смысла иметь такого посредника между производителем и потребителем никакого — CGPods продаются напрямую со склада, через интернет. В том числе и отсюда такая приятная стоимость.

В отличие от многих дорогих топовых моделей, у тюменских CGPods есть реальная влаго-защита. В наушниках можно слушать музыку, гуляя под дождём или принимая душ.

Они и более надёжны, кейс CGPods 5.0 — суперпрочный и практически неубиваемый. Он выдерживает 220 кило нагрузки, потому что сделан из профессионального авиационного алюминия — металла, который используется при строительстве боингов.

А вот CGPods Lite — самые женские наушники в мире. Маленькие и практически незаметные в ушах. Настолько лёгкие, что даже не чувствуются, даже если носить их весь день. Они прячутся в миниатюрном красивом кейсе, который очень похож на коробочку от ювелирки — выглядит так же изящно и дорого.

Кейс щелкает, как плёнка-пупырка, и успокаивает нервы. Кейс-антистресс!

CGPods Air2 внешне похожи на «яблочки». И микрофон того же производителя, что у Apple AirPods, отлично передает голос даже в шумных местах.

При этом тюменские наушники в 4 раза дешевле зарубежных аналогов. И гораздо удобнее. Благодаря антропометрически выверенной форме CGPods Air 2 не жмут в ушах, а за счёт грамотной развесовки «капельки» CGPods Air 2 не выпадают из ушей даже при активных движениях.

Из-за повышенного спроса в марте, CGPods временно не продавали. В апреле и мае склады тюменцев просто пустовали — все наушники раскупили. Сейчас тюменцы снова пополнили склады. Но при таком покупательском ажиотаже запасов CGPods хватит на пару недель. Так что лучше заказывать наушники, не откладывая — пока они есть.

Заказать CGPods можно на официальном сайте. По моему промокоду MIRO0622 — скидка 200 рублей. Доставка по России, в Беларусь и Казахстан. Гарантия — 1 год. В случае чего, наушники не чинят, а сразу меняют на новые. Без заморочек и ремонтов.

А вы какой продукт сейчас предпочтёте — наш или до сих пор не избавились от стереотипа о заграничных вещах?

—