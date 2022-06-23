Мнение: США уже не те, белое меньшинство и ленивые американцы

1. На календаре 2022 год, а у нас всё ещё находятся люди, мечтающие о переезде в США. Вы скажете: их манят высокие доходы американцев. Но, во-первых, эти доходы надо ещё суметь заработать, а во-вторых, они будут во многом съедены конскими ценами, медицинскими страховками и налогами (не говоря уже о расходах на переезд и покупку жилья). А в-третьих, и это важнее всего, переезд в США означает погружение в совершенно иную социальную среду, к которой нашему человеку будет сложно приспособиться. Блогер ogon777 пишет (ссылка):



Допустим специалист хочет переехать в США.

Он хочет дом с бассейном во Флориде, хорошую школу детям, красивых женщин вокруг — короче в Голливудскую Америку 1990-х.

Ну и большую зарплату и карьерный рост.

Из всего этого вероятна (и то не факт и тем более не сразу) только большая зарплата.

К которой прилагаются большие налоги, конская аренда или стоимость жилья (ипотека на полвека), феминиствующие крокодилы, повесточка в школах.

Даже в очереди на карьерный рост будешь последним после местных из элитных, цветных, гендерных и прочих активистов зеленобесия и потепляди, а потом после просто местных.

Ну и зачем ехать работать на всех этих захребетников? Когда дома собственное жильё, родной язык, адекватная социальная среда (включая и школы для детей), родственники, полезные связи, круг общения, социальный статус.

Мне кажется, суждение не вполне справедливо. США большие, есть там и нормальные места — посёлки амишей, например, или городки для консервативных миллионеров… С другой стороны, за последние 10 лет мнение моих знакомых американцев изменилось на 180 градусов. Раньше они в личных беседах звали меня к себе, рекламировали Америку. Сейчас ругают новые порядки и активно готовят «запасные аэродромы» в России.

Возможно, моя выборка нерепрезентативна. Если так, поправьте меня, пожалуйста, в комментариях.

2. Блогер konstantinus_a пишет о демографическом будущем американцев. США середины XXI века совершенно не будут похожи на США XX века, а скорее будут напоминать Мексику или Бразилию (ссылка):



Кстати, недавно выходила статистика – по переписи 2020 года доля белых в населении США впервые в истории упала ниже 60%, составив около 58% от населения страны. Латиносы составили около 19% от населения, негры около 12%, азиаты около 6% (оставшиеся 5% приходятся на индейцев и прочих не попадающих в указанные группы, типа индусов, арабов и т.п.). За последние десятилетия, на фоне прогрессирующего снижения доли белых, другие три основные расово-этнические группы напротив демонстрируют рост. Особенно активно растут латиноамериканцы, в некоторых городах и графствах они уже составили большинство.

Причём если смотреть по возрастным группам, то в когорте до 15 лет в США белые стали меньшинством уже в 2018 году. Большинство белых в общем населении сохраняется только за счёт старших поколений, то есть через 20-30 лет, когда эти старшие поколения начнут активно уходить из жизни, произойдёт стремительный обвал доли белого населения и уже к середине этого столетия оно станет меньшинством.

На всякий случай — я ровным счётом ничего не имею ни против негров, ни против индейцев, ни уж тем более против испанцев. Нам, русским, расизм и нацизм вообще малопонятны, мы в других категориях думаем и чувствуем.

Однако культура — не сборник анекдотов, отнюдь нет. И если вы ставите большие эксперименты, смешивая народы и ломая их традиции через колено, вы должны быть готовы восстанавливать свою лабораторию по кирпичикам, когда реакция в «плавильном котле» ожидаемо выйдет из-под контроля.

3. Даже Илон Маск и тот потерял веру в американцев. Теперь, по его словам, образцом трудовой этики являются не США, а Китай (ссылка):

Глава Tesla Илон Маск в интервью Financial Times раскритиковал американскую трудовую этику, упрекнул соотечественников в лени и призвал брать пример с Китая, который опирается на трудолюбие и развитие производства.

Отвечая на вопрос о самых перспективных стартапах в области производства электрокаров, Маск порекомендовал делать ставку именно на китайские компании. «В Китае много суперталантливых и трудолюбивых людей, которые твердо верят в производство. Если понадобится, они готовы работать хоть до ночи, хоть до утра, тогда как в Америке люди стараются появляться на работе как можно реже», — подчеркнул миллиардер.

Лично я смотрю сейчас на Илона Маска с саркастической улыбкой. Протестантская этика не имеет ничего общего с креативным визионерством за государственный счёт. Мне кажется, за нравоучениями Илона Маска стоит не восхищение трудом, а желание выжать из своих несчастных сотрудников побольше пота. Дескать, смотрите лентяи, как китайцы вкладывают, за что я вам только деньги плачу…

Повторюсь, с трудовой этикой это не имеет ничего общего. Нормальный капитализм — это когда ты работаешь 8 часов и в комфортных условиях, получаешь хорошие деньги и производишь качественный продукт.