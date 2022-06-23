 

Транспортная реформа принесла в Петербург горящие автобусы

23.06.2022, 16:00, Разное
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Пассажирские автобусы МАЗ-20947, поставленные из Белоруссии и работающие на газовом топливе, временно исчезнут с дорог Северной столицы из-за второго пожара в транспорте за месяц. Первое возгорание произошло 10 июня на Витебском проспекте, а 23 июня аналогичный случай произошел на Светлановском проспекте.

Решение о снятии МАЗов с маршрутов приняла компания-перевозчик «Домтрансавто». Согласно данным «Фонтанки», специалисты заново проверят техническое состояние автобусов. Примечательно, что одним из аргументов перевода маршрутов на газовые автобусы была их безопасность для пассажиров и экологии. По всей видимости, новые автобусы оказались ненадежными и потенциально опасными.

«Во время движения скрипят, тормозят так, что люди падают, причем водитель предупреждает, чтобы держались, т.к. такие тормоза. Автобусы «хоть куда». То ли подешевле купили, то ли деньги отмыли», – отметил один из комментаторов новости о пожаре на Светлановском проспекте.

 «Домтрансавто» является третьим крупнейшим перевозчиком по объему контрактов. Транспортная реформа стартовала 1 апреля 2022 года, с начала этого месяца компания перевезла 2,7 млн пассажиров. Исходя из последних инцидентов не ясно, выйдут ли обещанные 1244 газовых автобуса на маршруты Северной столицы в рамках третьего этапа реформы.



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