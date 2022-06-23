 

Мнение: Как умирают правители России

23.06.2022, 15:33, Разное
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Балет “Лебединое озеро”

Хороший шуточный текст от известного нам (читателям сего журнала), моего любимого автора, профессора математики из Америки Вадима Ольшевского.

“ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО или КАК УМИРАЮТ ПРАВИТЕЛИ РОССИИ? Они всегда умирают скоропостижно, после тяжёлой продолжительной болезни. После тяжелой продолжительной болезни скоропостижно умерли Брежнев, Черненко и Андропов.

Интересно, что нам никогда заранее не сообщают, что они тяжело и продолжительно болеют. До смерти они, судя по официальным сообщениям, великолепно себя чувствуют и сохраняют полную работоспособность. Иначе нельзя. Разве можно сказать, что правитель потерял трудоспособность? Разве можно сказать, что он уже год в реанимации подключен к искусственной почке? Никак нельзя. Это было бы позором для России. Приходится врать.
Естественно возникает вопрос, а почему не врут дальше? Зачем вдруг после смерти сообщать, что он болел? Сказали бы, что после легкой и кратковременной болезни умер. Но это тоже было бы очень некрасиво. Лидер великой державы не может умереть от легкой болезни. Иначе это был бы международный позор. Нет, он должен болеть продолжительно, и долго и мужественно сражаться со смертью. И проиграть схватку с ней лишь после того, как все государственные средства были использованы. Так что приходится раскрывать карты. И сообщать после смерти о его тяжелой и продолжительной болезни.
Но разве можно после продолжительной болезни умереть скоропостижно? Мне кажется, что никак нельзя. Ничего же не скоропостижно! Врачи уже годы все знали! Но они нам добавляют это скоропостижно, потому что оправдываются. Мол, мы вам не говорили, что он болеет, потому что думали, что он еще долго жить будет. И мы так быстро, за одну ночь, поменяли его недюжинное здоровье на тяжелую продолжительную болезнь, потому что он внезапно. Мы не виноваты, что мы вам врали! Уж слишком он скоропостижно! (ВАДИМ ОЛЬШЕВСКИЙ, ФБ).

Источник: Размышления вольного социолога



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