 

В США отметили рост трафика на сайты RT и Sputnik после начала спецоперации на Украине

23.06.2022, 15:25, Новости дня
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Рост трафика на сайты RT и Sputnik после начала российской спецоперации в Украине отмечен в Соединенных Штатах, следует из проведенного Microsoft исследования.

В представленном компанией 40-страничном докладе о якобы российских дезинформации и кибератаках говорится, что значительное увеличение трафика наблюдалось с января 2022 года, пик пришелся на 24 февраля, когда рост составил 82%, пишет RT.

Как отмечается в документе, несмотря на все принимаемые меры по сокращению трафика на сайты, показатели все еще выше, чем до начала спецоперации РФ на Украине, и сравнимы с посещаемостью The Wall Street Journal.

Напомним, в марте ЕС запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik. Кроме того, на территории ЕС приостановлено вещание каналов «Россия РТР/РТР Планета», «Россия 24» и «ТВ Центр – Международный».

Как при этом отметили в Еврокомиссии, санкции против этих изданий и еще трех российских телеканалов носят временный характер.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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