 

Путин: Лидерство стран БРИГС востребовано для выстраивания многополярного мира

23.06.2022, 14:25, Новости дня
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Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) углубляют взаимодействие по всей повестке дня, а авторитет объединения лишь растет, сообщил президент РФ Владимир Путин в четверг на проходящем по видеосвязи саммите.

По мнению российского лидера, линия государств БРИКС на формирование многополярного мира сейчас востребована как никогда.

«Убеждены: сейчас как никогда востребовано лидерство стран БРИКС в выработке объединяющего, позитивного курса на формирование по-настоящему многополярной системы межгосударственных отношений, основанной на общепризнанных нормах международного права и ключевых принципах Устава ООН», – передает ТАСС его слова.

Ранее Путин заявил, что создание международной резервной валюты на основе валют стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) находится на стадии проработки.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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