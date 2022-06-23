Так рано. Так жаль – Личное мнение
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Вслед за умершим вчера 45-летним Пьером Нарциссом, сегодня скончался Юрочка Шатунов.
Да, тот самый солист Ласкового мая, который пел про белые розы:
Фото: Соцсети
Юрию было всего 48 лет.
Что ж вы делаете? Разве можно умирать в таком возрасте?
https://t.me/lenamiro/11809
Очень жаль. Шатунову не было ещё и 50. Ещё жить бы да жить.
Вчера Юрий отдыхал на даче с друзьями. Он пожаловался на боли в сердце, ребята отвезли его в больницу. Оттуда на Скорой доставили в реанимацию. К сожалению, спасти не смогли — был очень обширный инфаркт.
Шатунов — одна из немногих звёзд ещё советской эстрады, кто не отсвечивал зазря, не хайпился на болезнях или любовных связях.
Мальчишка из детдома, получив всесоюзную славу в юности, в зрелом возрасте оставался скромным и простым человеком.
Соболезную.
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Источник: Лена Миро
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