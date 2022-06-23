Так рано. Так жаль – Личное мнение

Вслед за умершим вчера 45-летним Пьером Нарциссом, сегодня скончался Юрочка Шатунов.

Да, тот самый солист Ласкового мая, который пел про белые розы:



Фото: Соцсети

Юрию было всего 48 лет.

Что ж вы делаете? Разве можно умирать в таком возрасте?

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Очень жаль. Шатунову не было ещё и 50. Ещё жить бы да жить.

Вчера Юрий отдыхал на даче с друзьями. Он пожаловался на боли в сердце, ребята отвезли его в больницу. Оттуда на Скорой доставили в реанимацию. К сожалению, спасти не смогли — был очень обширный инфаркт.

Шатунов — одна из немногих звёзд ещё советской эстрады, кто не отсвечивал зазря, не хайпился на болезнях или любовных связях.

Мальчишка из детдома, получив всесоюзную славу в юности, в зрелом возрасте оставался скромным и простым человеком.

Соболезную.

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