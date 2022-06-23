 

Мнение: Конец недоразумения

23.06.2022, 15:06, Разное
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Визит кронпринца Саудовской Аравии в Турцию фактически кладет конец конфликту, возникшему между двумя странами из-за похищения, а затем и убийства представителя крайне влиятельного семейства Хашшоги Джамаля в 2018 году. Поругались — и хватит. Все необходимые телодвижения были сделаны, назначены крайние, они получили по заслугам — чего больше.

Мое личное мнение — обвиненный в преступлении как заказчик кронпринц Мохаммед бин Сальман стал объектом по-восточному изощренной провокации, причем со стороны своих влиятельных кланов, крайне недовольных его возвышением и проводимой им политики. Через это убийство они попытались сдвинуть его с позиций, а если повезет — то и вообще убрать. Но не срослось.

В любом случае положенная пауза состоялась, теперь пришло время восстанавливать отношения. Тем более, что это становится крайне актуальным. Во-первых, энергетический кризис, а Саудовская Аравия обладает существенными возможностями если не глобально, то на локальном уровне оказать помощь. И за восстановление отношений с Турцией на такую помощь вполне можно рассчитывать. Во-вторых, в мире начинает формироваться пул стран «нового Третьего мира», которые не обладают своим проектом глобального устройства в противовес западному и китайскому, но имеют при этом вполне сформулированные проекты регионального и макрорегионального развития. У Саудовской Аравии это проект кронпринца «Вижн-2030», у Эрдогана — проект «логистической сверхдержавы», слегка замаскированный под проект «Великого Турана». И эти проекты нужно согласовать и встроить в новый мировой порядок.

В общем, и Мохаммеду бин Сальману, и Эрдогану есть о чем говорить, а потому мелкий скандал нужно закрывать и жить дальше.

Источник: Эль Мюрид



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