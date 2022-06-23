 

“Главное, чтобы у ребенка не было золотой ложки в зубах”: Виктория Боня и ее правила жизни

23.06.2022, 15:05, Разное
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Зрители “Дома-2” помнят высокую шикарную брюнетку Вику. Девушка пришла на проект в 2006 году в возрасте 27 лет, а уже в 2011 году переехала на постоянное место жительства в Монако. В Москве красавица бывает очень редко, прилетает только по обязательным делам.

Жить вне рамок

Виктория Боня воспитывает десятилетнюю дочь Анджелину Летицию. Отцом девочки является бизнесмен Александр Смерфит, проживающий в Монако. Блогер состояла с ним в отношениях более 7 лет.

У женщины свои правила жизни, взгляды на воспитание детей и отношение к окружающему миру. Вика щедро делится с окружающими своей философией. Фанаты бывшей участницы “Дома-2” уже составили целый список ее высказываний.

Так, по мнению модели, в воспитании ребенка самое главное – отсутствие золотой ложки в зубах. Когда ему все доступно с младых ногтей, взрослея, такой индивид утрачивает интерес к жизни, желание добиваться чего-либо. Зачем напрягаться, когда все есть?

О мужчинах Вика говорит так:

Только мужчина может подарить подарок и забрать его у женщины. Женщина никогда в жизни не заберет то, что она подарила мужчине.

Интересно высказывание бизнесвумен о природе:

Природа – это и есть Бог.

Об отношении к собственной жизни, желании качественно прожить ее, не ущемляясь и не заходя в определенные рамки:

Я хочу жить без рамок! Вне рамок! В состоянии любви, в состоянии гармонии, в состоянии позитива.

Даже у женщин, имеющих славу и любовь поклонников со всего мира, есть комплексы. Виктория рассказывает об этом:

Раньше у меня был комплекс худобы, с которым я научилась справляться. Сегодня я комплексую, например, из-за того, что мне не хватает знаний, которые я недополучила в свое время, потому что мне было важнее выжить.

Кстати, худоба помогла Вике стать моделью и достичь того жизненного комфорта, который сейчас она имеет.



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