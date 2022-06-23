Питерские коммунальщики начали обливать серой краской автомобили «вызывающих» цветов

В Санкт-Петербурге коммунальные службы перешли на новый уровень борьбы с чужеродными визуальными элементами.

Вслед за закрашиванием художественных граффити они начали обливать краской автомобили, заводская расцветка которых им кажется «вызывающей».

Официально новая процедура называется «Коррекция и гармонизация цветового облика личного автотранспорта». Фактически же она заключается в том, что коммунальщики выливают на яркие машины несколько вёдер обыкновенной серой краски.

Под угрозой оказались транспортные средства, выкрашенные в любой цвет, кроме чёрного или серого. Белые машины допускаются, но их лакокрасночное покрытие не должно быть глянцевым и излишне бликующим, а парковать их можно только рядом с визуально соответствующими объектами архитектуры.

Источники в городских службах говорят, что нововведения связаны с истечением срока годности серой краски. В своё время Петербург закупил её в объёме 12 тонн, однако оказалось, что в городе попросту не рисуют столько граффити. Некоторое время такой краской покрывали цветные витражи в старых зданиях, но затем закончились и они.

Начальник жилищно-коммунального департамента никак не смог прокомментировать эту информацию, поскольку находился на презентации своей книги «Закрасить небо».

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