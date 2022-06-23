Скандалы: Казахский тур Тимура Турлова

Скандально известный миллиардер отказался от российского гражданства

Основатель финансовой компании Freedom Holding Тимур Турлов, занимающий в российском списке «Форбс» 36-е место (2,4 млрд долларов), похвастался в соцсетях паспортом Казахстана и объявил, что отказался от гражданства РФ. Российское подразделение своей бизнес-империи он намерен отделить и продать. Что стоит за этим шагом? Не в том ли причина, что в России его порой обвиняли в построении финансовой пирамиды?

Сам Тимур Турлов говорит, что его семья живёт в Казахстане последние 10 лет, вот он и решил сменить паспорт. Плюс в Алма-Ате находится штаб-квартира его холдинга. Правда, на европейском рынке компания представляется как кипрская. Ну да наводить тень на плетень Турлову не привыкать. Своё гигантское состояние Турлов сделал в России. Причём деньги он заработал фантастически быстро и не всякому понятно как. Именно это дало повод говорить о нём либо как об основателе финансовой пирамиды, либо как о распиаренном «мыльном пузыре», за которым на самом деле ничего нет.

«Здесь дышится легче»

Пиар у Турлова действительно всегда был устроен грамотно. Вот и последний его жест с отказом от российского гражданства явно был продуман от и до. В последнее время Турлов старается завоевать рынок Западной Европы, и там такой поступок могут воспринять весьма благосклонно. Ведь если разобраться, то казахский паспорт коммерсанту не так уж и нужен. Известно, что у него уже давно имеется гражданство Сент-Китс и Невис. Но бизнесмен не упустил возможности превратить бюрократическую процедуру в пиар-ход. «Здесь дышится свободно, и я верю, что Казахстан благодаря своей миролюбивой и гостеприимной политике сможет построить новое, более богатое, эффективное, справедливое государство, – написал он в соцсетях. – И да, для холдинга это будет означать, что мы будем инвестировать и привлекать в Казахстан ещё больше капитала». Ну что ж, пафосные слова тем и ценны, что всегда могут прикрыть истинные стремления и цели.

Что же потеряла Россия с уходом Турлова и его компании? Его бизнес приносил в последние годы около 143 млн долларов чистой прибыли. Впрочем, какая часть налогов оседала в РФ, неизвестно. Ведь недаром же для прописки ключевых юрлиц его холдинга использовалась кипрская юрисдикция. Вполне возможно, что львиная доля налогов платилась именно там. По сути, бизнес Турлова находится в интернете. Главная услуга, которую он оказывал своим клиентам, – возможность торговать ценными бумагами на разных биржах, зарабатывая на брокерской комиссии. Но это если смотреть по верхам, а если копнуть чуть глубже, то появляются вопросы. Согласно данным рейтингового агентства «Эксперт РА», на момент подготовки отчёта (2019 год) у компании было около 6 тыс. активных клиентов, при этом около 95% всех брокерских комиссий она получала от одного клиента. Вот что сказано об этом в отчёте «Эксперт РА»: «Крупнейший клиент является брокером, зарегистрированным в Белизе, основной доход которого составляют брокерские комиссии, полученные в том числе от участия клиентов этого брокера в сделках IPO на американском рынке».

Что стоит за такой схемой, остаётся только гадать. Но если бы кто-то попытался сделать из мухи на финансовом рынке слона, он действовал бы примерно так же. Дабы создать российской брокерской компании имидж крупной и надёжной, через неё можно пустить финансовые потоки некоего аффилированного фонда. Они отразятся в отчётности и придадут никчёмной фирмочке веса. И это станет удобным аргументом для привлечения новых неопытных клиентов. Действовала ли команда Турлова таким образом, мы не знаем. Но согласитесь, что структура выглядит подозрительно.

Однако остаётся ещё вопрос: где взять деньги для того самого фонда, который будет изображать бурную деятельность по покупке ценных бумаг через брокерскую компанию? Резонный ответ – нужно собрать их с неких вкладчиков или инвесторов. И как ни странно, в структуре бизнеса Тимура Турлова мы видим инвестбанк. То есть структуру, которая аккумулирует деньги клиентов ради инвестиций в ценные бумаги. Понятно, что схема эта в общих чертах была придумана давно, «волки с Уолл-стрит» уже веками проворачивают нечто подобное. Но есть ли толк российской экономике от того, что деньги российских инвесторов вкладываются в акции американских стартапов? Ведь биржевой игрок, как и клиент казино, продолжает вкладывать полученные прибыли во всё новые и новые инвестиции. А если уж деньги и выводятся, то ради покупки виллы или яхты, а не для развития какого-нибудь производства в России.

Маленькой компании Турлова пришлось пробиваться среди финансовых гигантов, застолбивших поляну ещё в 90-е. Потому «Фридом Финанс» использовала агрессивный маркетинг. Чем, возможно, и спровоцировала обвинения в создании финансовой пирамиды. Все же помнят рекламные акции МММ или «Хопёр-инвест». Примечательно, что по мере роста бизнеса Турлова усилился поток компромата на его компанию. Понятно, что не все отзывы исходили от недовольных клиентов. Какие-то публикации в интернете были инспирированы. Но что важно: обычно банки и брокеры не обливают друг друга грязью в соцсетях. Всё это выглядело как война за деньги малограмотных вкладчиков среди каких-то весьма сомнительных финансовых структур. Однако надо признать, что на сегодня наш герой вышел из неё победителем.

В 2021 году Турлов впервые стал участником глобального списка Forbes, заняв 1517-е место с состоянием 2,1 млрд долларов. В 2022 году он вошёл в российскую часть списка, его состояние было оценено в 2,4 млрд долларов, среди россиян он занял 36-е место. Причём без какой бы то ни было связи с госструктурами! Однако здесь стоит сделать оговорку. Да, о связи Тимура Турлова с российскими чиновниками и олигархами нет никаких данных. А вот что касается США – здесь всё не так однозначно.

Плечо для Трампа

Уточним, что детали финансовых схем, которые создают структуры Тимура Турлова, не афишируются. К примеру, поговаривают, что его люди якобы помогают обходить российским бизнесменам американские санкции через Казахстан. Понятно, что на такие темы никто не распространяется. К тому же эти разговоры могут быть следствием чёрного пиара против Турлова. Но вот какие интересные совпадения нам удалось обнаружить.

В 2016 году казахстанское подразделение «Фридом Финанс» участвовало в размещении на бирже акций Актюбинского завода металлоконструкций. До того момента единственным хозяином предприятия был местный бизнесмен Кайрат Койлыбаев, теперь же долю в этом бизнесе может купить на бирже любой желающий. Предприятие довольно успешное, продукция его востребована на мировом рынке, так что желающих не так уж мало.

При этом ещё в 2018 году агентство Bloomberg выпустило текст, раскрывающий интересы бизнес-империи Дональда Трампа к актюбинской промзоне. «Эта история прокладывает путь от северной границы Казахстана с Россией до офшорных финансовых центров Карибского моря, Лондона и вплоть до собственности Трампа в Мидтауне Манхэттена», – анонсировал журналист агентства своё расследование. Речь идёт о том, что бизнес-структуры Трампа, возможно, получили контроль над Актюбинским хромовым заводом, прибыль с которого, предположительно, выводится в офшоры и используется втёмную в интересах команды Трампа. Здесь важно, что хромовый завод ещё с советских времён входит в единую технологическую цепочку с заводом металлоконструкций, в судьбе которого «Фридом Финанс» приняла деятельное участие. Мы далеки от того, чтобы утверждать, будто Тимур Турлов прямо действовал в интересах команды Трампа. Но если американцы и правда заинтересованы в скупке активов в Актюбинске, то вывод на биржу акций завода металлоконструкций явно был им на руку. Понятно, что казахи могли начать распродажу акций на бирже и без помощи «Фридом Финанс». Но всё же компания Турлова оказалась причастной к этому процессу. Мало того что его структура, очевидно, заработала на сделке, так ещё при случае можно будет козырнуть тем, что в своё время «Фридом Финанс» подставила плечо людям Трампа.

Справка

Тимур Турлов в 2003 году устроился работать в московский офис американской инвесткомпании с мировым именем World Capital Investments. Начинал с позиции рядового трейдера. В это время он был студентом экономфака МАТИ. Ещё не получив вузовского диплома, он перешёл на работу в Юниаструм Банк, где занимался операциями на американском фондовом рынке. А вскоре открыл ООО «Инвестиционная компания «Фридом Финанс», которое специализировалось на брокерском обслуживании и доверительном управлении ценными бумагами.

Евгений Донской

Оригинал материала: “Наша Версия”