 

Собянин одобрил проекты по созданию новых рабочих мест в Москве

23.06.2022, 14:17, Разное
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Торговые центры появятся на Элеваторной улице и Очаковском шоссе. В селе Остафьево инвесторы возведут многофункциональный центр, а в Рублево-Архангельском – офисно-деловое здание.

Объем инвестиций превысит семь миллиардов рублей. Общая площадь объектов – около 55 тысяч квадратных. Их строительство позволит создать 3,5 тысячи рабочих мест.

Московская программа стимулирования создания мест приложения труда утверждена в 2019 году. Она призвала стимулировать комплексную застройку новых районов, отметил заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

По его словам, при реализации проектов для инвесторов снижается размер платежей в городской бюджет за изменение вида разрешенного использования земельных участков. С 2022 года получить эту льготу можно при возведении логистических комплексов, уточнил Ефимов.

“Также при сокращении сроков строительства размер льготы может быть увеличен на 5–10 процентов”, – добавил заммэра.

Присвоение статуса инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда – тонкий адресный инструмент стимулирования возведения новых предприятий производства, торговли и услуг, считает независимый экономист Андрей Бархота.

“Нельзя не отметить продуманность инструментов по поддержке мест приложения труда, используемых в Москве, – отметил эксперт. – Так, эффективность стимулирования при использовании это меры достигает своего апогея на начальных стадиях развития инвестиционного проекта, не нарушая, а усиливая инфраструктурные рыночные механизмы”.

Программа стимулирования создания рабочих мест в Москве предполагает льготы для инвесторов, которые строят объекты промышленного, делового, образовательного, социального назначения, а также центры спорта, общественного питания, гостиницы и прочее. Подать заявку получение специального статуса застройщики могут через инвестиционный портал столицы.

Город уже одобрил проекты с инвестициями более 92 миллиардов рублей. Будет создано более 33 тысяч рабочих мест.



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