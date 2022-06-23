Стали известны подробности смерти Шатунова

Певец Юрий Шатунов 22 июня вечером попал в больницу, его туда привезли друзья, он находился без сознания, сообщил главный врач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов.

«Друзья доставили его в 23.30 мск в Домодедовскую больницу в крайне тяжелом состоянии, в состоянии клинической смерти. Все полтора часа врачи оказывали ему необходимые мероприятия. К сожалению, они успехом не увенчались», – сказал Осипов РИА «Новости».

У певца диагностировали обширный инфаркт миокарда, который вызвал острую сердечную недостаточность, от которой артист и скончался.

Напомним, солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался ночью на 49-м году жизни. Пресс-секретарь музыканта Аркадий Кудряшов уточнил, что сердце артиста остановилось в карете скорой помощи по пути в больницу.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что Шатунов был «тем самым первым «глотком свободы», когда неформальный музыкант из детдома стал большой звездой».

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