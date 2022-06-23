 

Стали известны подробности смерти Шатунова

23.06.2022, 14:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Певец Юрий Шатунов 22 июня вечером попал в больницу, его туда привезли друзья, он находился без сознания, сообщил главный врач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов.

«Друзья доставили его в 23.30 мск в Домодедовскую больницу в крайне тяжелом состоянии, в состоянии клинической смерти. Все полтора часа врачи оказывали ему необходимые мероприятия. К сожалению, они успехом не увенчались», – сказал Осипов РИА «Новости».

У певца диагностировали обширный инфаркт миокарда, который вызвал острую сердечную недостаточность, от которой артист и скончался.

Напомним, солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался ночью на 49-м году жизни. Пресс-секретарь музыканта Аркадий Кудряшов уточнил, что сердце артиста остановилось в карете скорой помощи по пути в больницу.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что Шатунов был «тем самым первым «глотком свободы», когда неформальный музыкант из детдома стал большой звездой».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02.21 / Боррель: Украине предстоит пережить важный энергетический переход

26.06.21 / Хакеры добывали криптовалюты при помощи пиратских видеоигр

31.01.21 / Полиция применила слезоточивый газ на акции протеста в Париже

11.09.21 / NI – учения «Запад-2021» не угрожают безопасности Европы

26.01.22 / Генсек НАТО исключил размещение войск на Украине

14.01.22 / “Что это будет за песня и куда, скоро узнаете”. Полякова показала, как в Испании записывает англоязычную песню со шведским продюсером и “гакает”

20.12.20 / В Дании эксгумируют 4 млн норок, убитых из-за коронавируса

29.11.20 / Сечин дал прогноз по изменениям цен на нефть

28.12.21 / Во Франции умер один из знаменитых братьев-близнецов Богдановых

01.07.20 / Министерство инфраструктуры назвало страны, которые открыли границы для Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика