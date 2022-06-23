 

В ЛНР назвали сроки полной блокировки Лисичанска и Северодонецка

23.06.2022, 14:03, Новости дня
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До полного блокирования городов Лисичанск и Северодонецк в Луганской народной республике осталось три-четыре дня, максимум неделя, сообщил помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев.

«Буквально, я думаю, еще порядка, три-четыре дня, максимум неделю и Лисичанск и Северодонецк будут полностью заблокированы», – сказал Киселев в эфире «Первого канала», информирует РИА «Новости».

По его словам, единственная возможность для украинских солдат, находящихся в этих городах, остаться в живых – сдаться войскам союзных сил РФ и ЛНР.

Как передает корреспондент агентства, после окружения украинских войск в Горском и Золотом народная милиция ЛНР продолжает наступление на север.

Бои идут уже в деревнях Волчеяровка, Мирная Долина и Белая Гора. Подразделения республики подошли близко к Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу, который находится к юго-западу от города, рядом с деревней Волчеяровка.

Ранее посол ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил газете ВЗГЛЯД, что, «если движение наших войск с юга в сторону Лисичанска продолжится в том же темпе, то потребуется совсем немного времени, чтобы блокировать расположенную там группировку ВСУ».

Милиция Луганской народной республики взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск, теперь 5–7 тыс. украинских боевиков отрезаны от снабжения. С начала недели союзные части Народной милиции ЛНР и ВС РФ заняли несколько населенных пунктов южнее Лисичанска, что позволило сформировать котел в районе Горского и Золотого, в котором находятся свыше 1,3 тыс. украинских военных и иностранных наемников.

На северо-восточном направлении ВСУ выбиты из жилых кварталов Северодонецка. Идет операция по их окружению в самом Лисичанске и промзоне «Азота». В этом кольце окружения могут оказаться до 6–8 тыс. украинских военнослужащих. Единственным путем их снабжения фактически оставалась дорога на контролируемый ВСУ Северск, расположенный в 30 км к западу от Лисичанска.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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