Воздушные модели и не только: какие блузки носить этим летом

Современные тенденции весьма разнообразны, что позволяет составлять образы как на каждый день, так и для различных торжественных мероприятий. Особое место в гардеробе модниц занимают блузки. Какие же варианты в моде летом 2022?

Из органзы (главное фото)

Блуза из органзы с пыщными рукавами-фонариками напоминает воздушное облако. Складки придают ей романтическое и кокетливое настроение. Роскошное декольте квадратной формы полностью соответствует тенденциям этого лета.

С воланами и баской

Стильная блузка с женственной баской и воланами – еще одна актуальная модель этого лета. Тонкие бретели делают образ легким и нежным. Приталенный силуэт красиво подчеркивает фигуру, делает ее утонченной и хрупкой.

С открытыми плечами

Яркий тренд этого лета – великолепная блуза с открытыми плечами и очень объемными рукавами-буфами. Яркий принт или контрастная вышивка превосходно дополняют образ.

В минималистском стиле

Следующий тренд идеален для создания образов на каждый день. Минималистичная однотонная модель из натуральной ткани, эффектный V-образный вырез, широкие манжеты на резинке и объемные рукава – главные критерии стильной модели для этого лета.

Укороченные

Настоящей изюминкой лета 2022 года стали ультрамодные и женственные укороченные блузки с пышными короткими рукавами и декольте с бантом. Такая модель обязательно должна быть в летнем гардеробе.

Оверсайз

Блузы оверсайз, пошитые из легкой полупрозрачной ткани, великолепно подойдут для создания эффектных многослойных образов.

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Из хлопка с акцентными рукавами

Изящные блузы из хлопка с минимумом контрастных элементов, но с оригинальными рукавами и V-образным вырезом должны стать обязательным элементом летнего гардероба в 2022 году.

Топ-резинка

Топ-резинка, открывающая плечи, может быть любого базового цвета. Это идеальный вариант для жаркой погоды. Ее можно сочетать с разным по стилю вещами – шортами, юбками, джинсами.

Из кружева

Кружевные блузы невероятно женственны, элегантны и изящны. Они наполняют образы особым настроением. Не имеет значения, какой низ будет выбран для ажурной блузы, в любом случае вид будет безупречным.