 

Украина получит статус кандидата в ЕС, но привилегий при вступлении Киеву не дадут

23.06.2022, 13:27, Разное
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Лидеры стран ЕС объявят о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в блок, передаёт Bloomberg. Впрочем, как отметили в Европейской комиссии, ускоренного пути к членству не существует ни для кого, а значит, решение о следующих шагах будет принято после того, как Украина полностью выполнит длинный список условий. ЕС также планирует предоставить статус кандидата Молдавии, а Грузии сообщат о том, что предварительно ей нужно выполнить определённые условия.


АР

Лидеры стран Европейского союза планируют предоставить Украине статус кандидата на вступление в блок, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект совместного заявления, с которым ознакомилось новостное агентство. 

Это решение означает, что все 27 стран — членов ЕС согласились позволить стране сделать первый шаг на «долгом и трудном» пути по вступлению в блок, что, как отмечает Bloomberg, станет «символической победой» для страны, в которой последние четыре месяца идут военные действия. Предполагается, что в рамках совместного заявления лидеры также сообщат, что решение о следующих шагах на пути к вступлению будет принято после того, как Украина полностью выполнит длинный список установленных Европейской комиссией условий, связанных с обеспечением верховенства закона и борьбой с коррупцией.

Наряду с Украиной ЕС также планируют предоставить статус кандидата Молдавии, а Грузии сообщат о том, что страна может стать кандидатом на вступление после выполнения определённых условий.

«Будущее этих стран и их граждан в Европейском союзе» объявят лидеры стран блока, согласно проекту заявления, в который до официального утверждения ещё могут быть внесены изменения. 

Bloomberg утверждает, что для Украины этот шаг ЕС имеет «особое значение» на пути к более тесным отношениям с Европой. Тем не менее на встрече послов стран Евросоюза, состоявшейся в начале недели, несколько государств-членов подчеркнули необходимость выполнения Киевом условий, выдвинутых Еврокомиссией, прежде чем переговоры о вступлении выйдут за рамки статуса кандидата. Другие подчеркнули, что новые кандидаты не должны получить преференций по сравнению с государствами Западных Балкан, прогресс которых на пути к членству застопорился.

В свою очередь, в Европейской комиссии дали понять, что процесс вступления будет проходить по единым критериям и правилам для всех кандидатов, подчеркнув, что ускоренного пути к членству не существует ни для кого. Как напоминает новостное агентство, последней страной, присоединившейся к блоку, была Хорватия, которая вступила в ЕС в 2013 году по прошествии десяти лет с момента подачи заявки на членство. 

По словам анонимных источников, Киеву на этом пути предстоит внедрение законодательства о процедуре отбора судей Конституционного суда, усиление борьбы с коррупцией и обеспечение соответствия законодательства по борьбе с отмыванием средств стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. 



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