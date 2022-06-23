 

Из-за нехватки углекислого газа для производства напитков россиян обяжут сдавать выдыхаемый воздух

23.06.2022, 12:57, Разное
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Пищевая промышленность России столкнулась с дефицитом углекислого газа из-за европейских санкций.

Чтобы не допустить роста цен на газированные напитки, правительство решило собирать воздух, выдыхаемый россиянами.

Используемый в промышленности углекислый газ является побочным продуктом производства удобрений. Из-за запрета на импорт российских удобрений европейскими странами и США российские заводы сократили производство.

Санкции против РоссииВ связи с этим уменьшилось и производство СО2. Нехватка газа стала ощущаться ещё в мае, дефицит составил 10-15%, начали расти цены на него. В такой ситуации выбрасывать в атмосферу углекислый газ из лёгких граждан сочли недопустимым.

– «Человеческий организм – уникальный механизм для обогащения воздуха углекислотой. Если в атмосфере содержание СО2 не превышает четырёх сотых процента, то в выдыхаемом воздухе его количество достигает 4% – это обогащение на два порядка. Никакая современная технология такой эффективности не имеет, – сообщил глава Госплана РФ Юрий Маслюков.

С 1 июля россиянам начнут выдавать эластичные мешки с загубниками, в которые нужно будет выдыхать воздух. Опорожнить их можно будет в любом продовольственном магазине, где установят специальное приёмочное оборудование. 100-литрового мешка среднему человеку хватит примерно на 200 выдохов, поэтому сдавать воздух придётся достаточно часто. Вход в общественный транспорт без мешка для сбора выдоха планируется запретить.

Никакой платы за сданный газ пока не предусмотрено, однако тех, кто будет делать это добровольно, могут освободить от уплаты углеродного налога.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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