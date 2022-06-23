Из-за нехватки углекислого газа для производства напитков россиян обяжут сдавать выдыхаемый воздух

Пищевая промышленность России столкнулась с дефицитом углекислого газа из-за европейских санкций.

Чтобы не допустить роста цен на газированные напитки, правительство решило собирать воздух, выдыхаемый россиянами.

Используемый в промышленности углекислый газ является побочным продуктом производства удобрений. Из-за запрета на импорт российских удобрений европейскими странами и США российские заводы сократили производство.

В связи с этим уменьшилось и производство СО2. Нехватка газа стала ощущаться ещё в мае, дефицит составил 10-15%, начали расти цены на него. В такой ситуации выбрасывать в атмосферу углекислый газ из лёгких граждан сочли недопустимым.

– «Человеческий организм – уникальный механизм для обогащения воздуха углекислотой. Если в атмосфере содержание СО2 не превышает четырёх сотых процента, то в выдыхаемом воздухе его количество достигает 4% – это обогащение на два порядка. Никакая современная технология такой эффективности не имеет, – сообщил глава Госплана РФ Юрий Маслюков.

С 1 июля россиянам начнут выдавать эластичные мешки с загубниками, в которые нужно будет выдыхать воздух. Опорожнить их можно будет в любом продовольственном магазине, где установят специальное приёмочное оборудование. 100-литрового мешка среднему человеку хватит примерно на 200 выдохов, поэтому сдавать воздух придётся достаточно часто. Вход в общественный транспорт без мешка для сбора выдоха планируется запретить.

Никакой платы за сданный газ пока не предусмотрено, однако тех, кто будет делать это добровольно, могут освободить от уплаты углеродного налога.

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